سیلاب متاثرہ شہروں میں نکاسی آب اور سیوریج کا جدید نظام لائینگے : مریم نواز
لاہور(دنیا نیوز)وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے کہاہے کہ سیلاب کے بعد گجرات اور سیلاب کا شکار ہونے والے شہروں میں نکاسی آب اور سیوریج کا جدید نظام لائیں گے۔
انہوں نے اپنے ایک بیان میں گجرات میں نکاسی آب گرینڈ آپریشن پر اظہا راطمینان کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ گجرات میں زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی ہے اور اکثر علاقے پانی سے کلیئر کردئیے گئے ہیں، جلد شہری اس مشکل سے مکمل نجات پائیں گے ۔ صرف ایک دن میں سیلابی پانی کی سطح میں دو فٹ کمی آنا آپریشن کی کامیابی کی علامت ہے ،وزیراعلیٰ نے تمام ٹیم کو شاباش دی۔واضح رہے کہ وزیراعلیٰ کے دورے کے بعد پانچ شہروں کے واسا کی مشینری گجرات پہنچائی گئی جبکہ پانچ صوبائی سیکرٹری گجرات پہنچ گئے جنہیں مریم نواز نے ہنگامی اقدامات پر موثر عملدرآمد کرنے اور صورتحال ٹھیک ہونے تک گجرات میں رہنے کا حکم دیا ۔گجرات میں نکاسی آب اور سیوریج کے جدید نظام کیلئے پہلے سے منظور شدہ 21 ارب روپے کے پیکیج پر بلاتاخیر عملدرآمد شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیاگیاہے ۔منصوبے کے تحت مستقبل میں نکاسی آب کا جدید انفراسٹرکچر تعمیر ہوگا اورجدید خطوط پر سیلابی نالوں کا پورا نظام بنے گا ۔
مریم نواز کی ہدایت پر صوبہ بھر میں سیلاب متاثرین کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی جاری ہے ،متاثرین کیلئے پینے کے صاف پانی کے کنٹینر کا اہتمام کیا گیا ہے ،شہباز پور فلڈ ریلیف کیمپ میں پینے کے صاف پانی کے لئے وائٹ کنٹینر مہیا کر دئیے گئے ۔ وزیراعلیٰ نے یوم فضائیہ پراپنے پیغام میں پاکستان ائیر فورس کے ہر افسر اور ہر جوان کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہاکہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں،7ستمبر 1965 کا دن پاک فضائیہ کی تاریخ کا روشن باب ہے ،پاک فضائیہ کے شاہین صفت پائلٹوں نے رافیل طیارے گرا کر ایک بار پھر دشمن پر دھاک بٹھا دی۔ مریم نواز نے کہاکہ پاک فضائیہ کا ناقابل فراموش کردار دفاعی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، قوم کو پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرات و بہادری پر فخر ہے۔