گندم مہنگی کو جواز بنا کر چکی آٹے کی قیمت میں 25روپے کلو اضافہ : ذخیرہ اندوزی پر 88گودام سیل

لاہور ،بہاولپور،رحیم یارخان ،پشاور(اپنے سٹی رپورٹر سے ،کامرس رپورٹر سے ،سٹی رپورٹر ،ڈسٹرکٹ رپورٹر ،مانیٹرنگ ڈیسک)فلورملز مالکان اور آٹاچکی مالکان نے ایکا کرلیااور گندم مہنگی کو جواز بنا کر چند روز میں چکی آٹے کی قیمت میں 25روپے فی کلواضافہ کردیاگیا۔

وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پرضلع انتظامیہ اور پیرا کی جوائنٹ ایکشن ٹیموں نے پنجاب کی 10ڈویژنز میں چھاپے مارکرگندم ذخیرہ کرنے والے 88 گودام سیل کردئیے جبکہ 75ہزار 886میٹرک ٹن گند م ضبط کرلی۔تفصیلا ت کے مطابق فلورملزمالکان اور آٹاچکی مالکان نے گٹھ جوڑ کرکے سرکاری نرخ کو نظراندازکرتے ہوئے آٹے کی قیمت میں چندروزکے دوران 25روپے کلو کا اضافہ کردیا ،مہنگی گندم کو جوازبناکر فلور ملز مالکان من مانی کرنے لگے اورتاحال سرکاری نرخ پر آٹافراہم نہیں کیاجارہا،چکی مالکان نے بھی قیمت میں غیراعلانیہ اضافہ کردیااورآٹے کا ریٹ 25روپے کلو بڑھا کر 150 روپے فی کلو کر دیا جبکہ مارکیٹ میں 20کلو آٹے کا تھیلا 2100روپے اور 20کلو سفیدفائن آٹا 2300روپے میں بیچا جارہاہے ،15کلو آٹے کا تھیلا 1700اور10کلو آٹے کا تھیلا 1050میں بک رہاہے جبکہ 20کلو آٹے کے تھیلے کا سرکار ی ریٹ 1810روپے ہے ۔مارکیٹ ذرائع کا کہناہے کہ گندم کی قیمت میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے منافع خور گندم ذخیرہ کرکے فائدہ اٹھا رہے ہیں ۔ پیرااور ضلع انتظامیہ کی جوائنٹ ایکشن ٹیمیں پنجاب بھر میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کیخلاف متحرک ہیں اور 10 ڈویژنز کے 184گوداموں میں 2 لاکھ 5 ہزار 271 میٹرک ٹن گندم کی چیکنگ کی گئی،اس دوران 88 سیل کردئیے گئے جبکہ 75 ہزار 886 میٹرک ٹن گندم ضبط کی گئی ۔

لاہور ڈویژن سے 31 ہزار 906 ، گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژن سے 9 ہزار 128 ، سرگودھا ڈویژن سے 1906 ، راولپنڈی سے 6 ہزار 498 ،ساہیوال سے 5 ہزار 147 ، بہاولپور ڈویژن سے 1796 ، ڈی جی خان سے 4 ہزار 748 ، فیصل آباد ڈویژن سے 1618 اور ملتان ڈویژن سے 13 ہزار 139 میٹرک ٹن گندم ضبط کی گئی،ضبط شدہ گندم کے آٹے کو متعلقہ اضلاع کی مارکیٹ میں فروخت کیا جائے گا۔دوسری طرف پنجاب کی 131 فیڈ ملز میں سے 85 کی چیکنگ مکمل کرلی گئی ہے ،سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹہ نے گزشتہ روز کنٹرول روم کا دورہ کیا اور مختلف اضلاع کی چیک پوسٹوں کی سی سی ٹی وی کیمروں کی لائیو سٹریمنگ کے بارے میں استفسار کیا، انہیں کارروائیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی ۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پنجاب کی طرف سے گندم کی سپلائی کی معطلی افسوس ناک ہے ۔ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں لوگوں کی مل کر مدد کرنے کا ہے۔

