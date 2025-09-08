صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمی انتبا ہی نظام نہ لگانا مجرمانہ غفلت، کالا باغ ڈیم کی بات مسائل سے توجہ ہٹانا : حافظ نعیم

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا موسمی انتباہی نظام نہ لگانے کو مجرمانہ غفلت ہے، جنگلات کٹائی میں ملوث افراد حکومتوں میں شامل، شمالی علاقہ جات میں نقصانات کے ذمہ دار ہیں، ذاتی تشہیر پر اربوں روپے خرچ کرنا سنگین جرم ہے، نہروں کے مسئلے پر صوبوں میں اعتماد کی کمی ہے ۔

جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ‘محفوظ مستقبل؛ آبی وسائل کا موثر انتظام اور ماحولیاتی تحفظ’ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا 2017 میں پاکستان کو ارلی وارننگ کیلئے نرم شرائط پر قرض ملنا شروع ہوا، حکومتوں نے اس نظام کیلئے اقدامات نہیں اٹھائے ، گلوبل وارمنگ کے حوالے سے عالمی برادری کو ذمہ داری ادا کرنے پر مجبور کیا جانا چاہیے ، مسائل کی اصل وجہ اعتماد، گڈ گورننس کا بحران ہے ۔ اربوں روپے اپنی ذاتی تشہیر کیلئے اشتہارات پر لگائے جا رہے ، یہ سنگین جرم ہے ۔

کالاباغ ڈیم کی بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اصل مسائل سے توجہ ہٹائی جا سکے ، راوی کے راستے پر روڈا بنا دی گئی، ماضی میں وزیراعظم سطح کے لوگوں نے روڈا کے حق میں دلائل دیئے ، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے والے حکومتوں کے فنانسر ہیں، ایک دوسرے کا تحفظ کرنے والا مافیا ہمارے سروں پر سوار ہے ، عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے عیاشیاں بند کی جائیں، متنازعہ ڈیمز کو چھوڑ کر دوسرے ڈیمز پر کام کیا جائے ، وہ نہریں جن سے صوبوں کا حق نہ مارا جائے بنانے میں کیا مسئلہ ہے ؟ جماعت اسلامی نہ صرف مسائل بلکہ ان کا حل بھی پیش کرتی ہے ۔ پانی کے مسئلے کو تعمیر نو پاکستان منصوبے کا حصہ بنایا جائے گا۔ عوام بھی سوچے کہ اس کو دیانتدار قیادت چاہیے یا یہی چور ڈاکو مسلط رہیں گے ۔

