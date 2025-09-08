صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت نے ہمارے خلاف پانی کا ہتھیار استعمال کیا، احسن اقبال

  • پاکستان
بھارت نے ہمارے خلاف پانی کا ہتھیار استعمال کیا، احسن اقبال

نارووال(خبر نگار)وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ احسن اقبال نے نارووال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وہ گاؤں خلچیاں میں سیلابی پانی میں ڈوبنے والے نوجوان علی عباس کے گھر گئے، انکے اہلخانہ سے تعزیت کی اور متوفی کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے کا چیک دیا۔

احسن اقبال نے سیلاب سے متاثرہ گاؤں پرانا واہلہ کا دورہ بھی کیا اور سیلاب متاثرین کو امداد فراہم کی ۔اس موقع پر لوگوں سے خطاب میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ دنیا نے بھارت کا چہرہ دیکھ لیا کہ یہ کیسا بزدل ملک ہے جو پانی کو ہتھیار بناتا ہے ۔آج پوری دنیا ہماری مسلح افواج کی تعریف کر رہی ہے ۔1988 کے بعد یہ بڑا سیلاب ہے جس کا ہم نے سامنا کیا ہے قدرتی آفت بھی آئی لیکن ہمارے دشمن نے آبی جارحیت کا عنصر شامل کیا ۔ پاکستان بھارت میں جو آبی معاہدہ تھا اس پر عمل نہ کیا اور پانی کو ہتھیار بنا کر ہمارے خلاف استعمال کیا ۔جو شکست ان کو جنگ میں ہوئی تھی وہ پانی کو ہتھیار بنا کر ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں۔دشمن پاکستانی قوم کے عزم کو نہیں توڑ سکتا۔ صوبائی اور وفاقی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان نے افغانستان کو ہرا کر سہ ملکی ٹی ٹونٹی سیریز جیت لی

پی سی بی کا تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کرانے کا اعلان

قومی کبڈی ٹیم کا ناصر پہلوان ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق : ماکھا جٹ دوران کھیل چل بسا

جنوبی افریقا کو ون ڈے کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست

شاہین آفریدی نے ہاشم آملہ کو سب سے مشکل بیٹر قرار دے دیا

میرے ہیڈ کوچ بننے کے بعد پاکستانی ٹیم بہتر ہوئی :ہیسن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak