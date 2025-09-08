بھارت نے ہمارے خلاف پانی کا ہتھیار استعمال کیا، احسن اقبال
نارووال(خبر نگار)وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ احسن اقبال نے نارووال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وہ گاؤں خلچیاں میں سیلابی پانی میں ڈوبنے والے نوجوان علی عباس کے گھر گئے، انکے اہلخانہ سے تعزیت کی اور متوفی کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے کا چیک دیا۔
احسن اقبال نے سیلاب سے متاثرہ گاؤں پرانا واہلہ کا دورہ بھی کیا اور سیلاب متاثرین کو امداد فراہم کی ۔اس موقع پر لوگوں سے خطاب میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ دنیا نے بھارت کا چہرہ دیکھ لیا کہ یہ کیسا بزدل ملک ہے جو پانی کو ہتھیار بناتا ہے ۔آج پوری دنیا ہماری مسلح افواج کی تعریف کر رہی ہے ۔1988 کے بعد یہ بڑا سیلاب ہے جس کا ہم نے سامنا کیا ہے قدرتی آفت بھی آئی لیکن ہمارے دشمن نے آبی جارحیت کا عنصر شامل کیا ۔ پاکستان بھارت میں جو آبی معاہدہ تھا اس پر عمل نہ کیا اور پانی کو ہتھیار بنا کر ہمارے خلاف استعمال کیا ۔جو شکست ان کو جنگ میں ہوئی تھی وہ پانی کو ہتھیار بنا کر ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں۔دشمن پاکستانی قوم کے عزم کو نہیں توڑ سکتا۔ صوبائی اور وفاقی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔