تعلیم غربت، ناانصافی اور جہالت کو توڑنے کا ہتھیار : بلاول
لاہور(سپیشل رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خواندگی کو جمہوریت اور ترقی کی روح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ محض پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت نہیں بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر قومیں اپنی تقدیر کا تعین کرتی ہیں۔
بلاول بھٹو نے عالمی یومِ خواندگی پر اپنے پیغام میں کہاکہ اُن کی جماعت کا یقین ہے کہ غربت، ناانصافی اور جہالت کی زنجیروں کو توڑنے کا سب سے طاقتور ہتھیار تعلیم ہے ۔ پاکستانی بچوں کو تعلیم کے اپنے بنیادی حق کے حصول میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے سبب پیدا ہوئی ہیں، جو کہ ایک ایسا بحران ہے جس میں نہ ان بچوں کا، نہ ان کے والدین اور نہ ہی اُن کے ملک کا کوئی قصور ہے کیونکہ اس کی جڑیں صنعتی ممالک کے اقدامات میں پیوست ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خواندگی اور تعلیم کیلئے اپنی جماعت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور زور دیا کہ پاکستان میں شرحِ خواندگی بڑھانے کیلئے قومی سطح پر اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے ، جس کیلئے ہر شہری، بشمول حکومت اور سول سوسائٹی کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بلا ول بھٹو زرداری سیلاب متاثرین سے ملنے کیلئے گزشتہ شام ملتان پہنچ گئے ، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی، ایم این اے سید علی قاسم گیلانی اور دیگر رہنماؤں نے ان کا ملتان ائیرپورٹ پر استقبال کیا،وہ مظفرگڑھ کا دورہ بھی کریں گے ۔