صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بریگیڈیئر(ر)طارق میر انتقال کر گئے

  • پاکستان
بریگیڈیئر(ر)طارق میر انتقال کر گئے

لاہور(سٹاف رپورٹر)سفارتکار بریگیڈیئر (ر) طارق محمد میر گزشتہ روز انتقال کر گئے ۔انہوں نے سری لنکا، عراق اور ایران میں پاکستان کی نمائندگی کی۔

تہران میں سربراہِ مشن کی حیثیت سے انہوں نے اس وقت تاریخی کردار ادا کیا جب پاکستان 1979 کے انقلاب کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بنا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی سفارتی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔عراق میں اپنی تعیناتی کے دور میں پہلی خلیجی جنگ کے دوران انہوں نے ہزاروں پاکستانیوں کے محفوظ انخلا ئکو یقینی بنایا۔انہوں نے پاکستان فارن سروس اکیڈمی میں بھی خدمات انجام دیں اور نوجوان سفارتکاروں کی رہنمائی اور تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کو ان کی شاندار خدمات پر تمغۂ پاکستان اور ستارۂ امتیاز سے نوازا گیا۔ ایران کی حکومت نے بھی انہیں ‘‘آرڈر آف ہمائیوں’’کااعزاز بخشا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak