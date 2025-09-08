بریگیڈیئر(ر)طارق میر انتقال کر گئے
لاہور(سٹاف رپورٹر)سفارتکار بریگیڈیئر (ر) طارق محمد میر گزشتہ روز انتقال کر گئے ۔انہوں نے سری لنکا، عراق اور ایران میں پاکستان کی نمائندگی کی۔
تہران میں سربراہِ مشن کی حیثیت سے انہوں نے اس وقت تاریخی کردار ادا کیا جب پاکستان 1979 کے انقلاب کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بنا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی سفارتی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔عراق میں اپنی تعیناتی کے دور میں پہلی خلیجی جنگ کے دوران انہوں نے ہزاروں پاکستانیوں کے محفوظ انخلا ئکو یقینی بنایا۔انہوں نے پاکستان فارن سروس اکیڈمی میں بھی خدمات انجام دیں اور نوجوان سفارتکاروں کی رہنمائی اور تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کو ان کی شاندار خدمات پر تمغۂ پاکستان اور ستارۂ امتیاز سے نوازا گیا۔ ایران کی حکومت نے بھی انہیں ‘‘آرڈر آف ہمائیوں’’کااعزاز بخشا۔