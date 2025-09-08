پشاور :متنازع پارٹی کے ممکنہ انعقاد پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)حیات آباد میں متنازع اورغیراخلاقی پارٹی کی تشہیر کرنے پر پولیس نے نامعلوم منتظمین کیخلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔
ایس ایچ او حیات آباد طارق خان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا،ایف آئی آر کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ڈی جے میر کی طرف سے کلر فیسٹیول منعقد کرنے کے حوالے سے تشہیر کرکے لوگوں سے مختلف ذرائع اور دھوکا دہی سے ٹکٹوں کے پیسے وصول کیے جارہے ہیں، ایف آئی آر کے مطابق ایسے پروگراموں کے ذریعے غیراخلاقی اقدار کو فروغ دینا اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنا ہے جس کے خلاف تحریک لبیک نے بھی تحریری شکایت درج کی ہے ۔