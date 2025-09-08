صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور :متنازع پارٹی کے ممکنہ انعقاد پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج

  • پاکستان
پشاور :متنازع پارٹی کے ممکنہ انعقاد پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)حیات آباد میں متنازع اورغیراخلاقی پارٹی کی تشہیر کرنے پر پولیس نے نامعلوم منتظمین کیخلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔

ایس ایچ او حیات آباد طارق خان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا،ایف آئی آر کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ڈی جے میر کی طرف سے کلر فیسٹیول منعقد کرنے کے حوالے سے تشہیر کرکے لوگوں سے مختلف ذرائع اور دھوکا دہی سے ٹکٹوں کے پیسے وصول کیے جارہے ہیں، ایف آئی آر کے مطابق ایسے پروگراموں کے ذریعے غیراخلاقی اقدار کو فروغ دینا اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنا ہے جس کے خلاف تحریک لبیک نے بھی تحریری شکایت درج کی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

لندن:فلسطین کے حق میں مظاہرہ،890افراد گرفتار،غزہ میں مزید 64شہید

یوٹرن:بھارت سے تعلقات بہت خاص ،مودی ہمیشہ دوست رہیں گے :ٹرمپ

ایک ارب ڈالر کی کشتی پہلا سفر کرتے ہی 15 منٹ میں سمندر برد

روس کا یوکرین پر سب سے بڑا فضائی حملہ، 5ہلاک ،25زخمی

20 سے 25 ممالک ایٹمی طاقت بن سکتے :سربراہ آئی اے ای اے

جاپانی وزیراعظم مستعفی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak