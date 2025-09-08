صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوکاڑہ:بیوی، 2 بیٹوں پر پٹرول چھڑک کر خودسوزی کرلی

  • پاکستان
اوکاڑہ (اے پی پی)اوکاڑہ کے تھانہ بی ڈویژن کے سرکی محلہ میں گھریلوجھگڑے پر خاندان کے سربراہ نے بیوی اور 2کمسن بیٹوں پر پٹرول چھڑک کر شعلوں کے حوالے کرنے کے بعد خودسوزی کرلی۔

شدید جھلسے عمر دراز، اسکی بیوی عاصمہ، دو کمسن بیٹوں عبداللہ اور ابراہیم کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال لایا گیا،بعد ازاں تشویشناک حالت میں لاہور کے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں کچھ دیر بعد فیملی سربراہ عمر دراز شدید جھلسنے کی وجہ سے دم توڑ گیا۔ شدید جھلسنے والی اسکی بیوی عاصمہ اور دو بیٹے عبداﷲ اور ابراہیم ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ پولیس نے عمر دراز کی لاش کو قبضے میں لیکر پوسٹمارٹم کیلئے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کردیااور ایف آئی آر درج کر کے حقائق معلوم کر رہی ہے ۔

