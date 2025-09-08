صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبرپختونخوا:خراب میٹرک نتائج پر 15 سکول پرنسپل معطل

  • پاکستان
پشاور(این این آئی)خیبر پختونخوا ورکرز ویلفیئر بورڈ نے میٹرک کے امتحانات میں ناقص کارکردگی کے بعد صوبہ بھر کے 15 سکول پرنسپل معطل کر دئیے۔

میڈیا کو موصول 4 ستمبر کے نوٹیفکیشن کے مطابق معطل پرنسپلز میں اکوڑہ خٹک، امان گڑھ، غوریوالہ اور ہری پور-2 کے سکولوں کے پرنسپل شامل ہیں۔اسی طرح ہٹڑ، کرک، کوہاٹ-1 اور کوہاٹ-2 پشاور-2، مردان، شہباز عظمت خیل کے سکول پرنسپلز کیساتھ صوابی اور سوات کے سکولوں کے پرنسپلز بھی معطل کئے گئے ہیں، تخت بھائی کے ایک ادارے اور ایک ہائر سیکنڈری سکول کے پرنسپل کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔

