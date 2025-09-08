صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوابشاہ:تیز رفتار کوچ الٹ گئی، 5مسافر جاں بحق،20زخمی

  • پاکستان
نوابشاہ:تیز رفتار کوچ الٹ گئی، 5مسافر جاں بحق،20زخمی

نوابشاہ(آن لائن)نوابشاہ کے علاقہ قاضی احمد میں قومی شاہراہ سنگرہ موری پر تیز رفتار مسافر کوچ الٹنے سے 5 افراد جاں بحق ،20 سے زائد شدید زخمی ہوگئے۔

لاشوں اور زخمیوں کو قاضی احمد، نواب شاہ اور شاہ پور جہانیاں کے ہسپتالوں میں منتقل کردیا گیا۔مسافر کوچ ملتان سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نوابشاہ میں مسافر کوچ حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر شہید  بینظیرآباد کو زخمیوں کو فوری امدادی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔

