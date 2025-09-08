صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ: 2 قبائلی رہنمائوں کے گھروں پر دستی بم حملے، 6 زخمی

  • پاکستان
نوشہرہ(نمائندہ دنیا)اکبرپورہ کے علاقے پنجی بابا محلہ تورہ بورا میں قبائلی جرگہ مشر اور امن کمیٹی کے رکن کے گھر دستی بم حملے کئے گئے۔

پولیس کے مطابق ایک گرینڈ پھٹنے سے قبائلی رہنما ملک سردار علی،ان کی اہلیہ اور چار کمسن بچے شدید زخمی ہوگئے، جن میں دوبچوں کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے، سی ٹی ڈی کے مطابق دھماکے سے پورا علاقہ لرز اٹھا، بم ڈسپوزل یونٹ کے مطابق دونوں گرینڈ روسی ساختہ تھے ۔ایک گرینڈ پھٹ نہ سکا جس کو بم ڈسپوزل یونٹ نے ناکارہ بنادیا۔پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیاہے۔

