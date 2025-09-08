صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

50 سکولوں سے 60 لاکھ کے سولر پینل چوری، آڈٹ رپورٹ

  • پاکستان
لاہور(سیاسی نمائندہ)سکولوں سے سولر پینل چوری ہونے کے انکشاف پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب میں مالی سال 2022-23 میں سرکاری سکولوں سے سولر پینلز کی چوری کے واقعات کا نوٹس لے لیا۔

پی اے سی 3 نے سکولوں سے سولر پینلز چوری کی تحقیقات پولیس سے کروانے کی ہدایت کر دی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق صرف ضلع راجن پور میں 50 سکولوں سے سولر پینلز چوری ہوئے جس سے حکومت کو 60 لاکھ سے زائد کا نقصان ہوا۔ پی اے سی 3 کے ممبر تنویر اسلم ملک کا کہنا تھا کہ جن اضلاع میں سکولوں سے پینلز چوری ہوئے وہاں کے ڈی پی اوز کو سخت خط لکھیں گے ، جبکہ پی اے سی 3 نے پورے پنجاب کے سکولوں سے اب تک کتنے سولر پینلز چوری ہوئے اور کتنی ریکوری ہوئی کی رپورٹ طلب کر لی۔محکمہ تعلیم کے افسروں نے کہا کہ سولر پینلز کی چوری کی ایف آئی آر درج کروا رکھی ہے ۔محکمہ آڈٹ کے افسروں کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ریکوری کیلئے کوئی پیشرفت نہیں ہوئی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سولر پینلز کی حفاظت میں ناکام رہی۔

