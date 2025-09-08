اگست بارشوں کے باوجود 65 سالوں میں چوتھا گرم ترین مہینہ
اسلام آباد (ماہتاب بشیر) ملک میں جاری مون سون بارشوں اور سیلاب کے باوجود اگست 2025گزشتہ 65سالوں میں چوتھا گرم ترین مہینہ رہا، اگست میں سیالکوٹ میں سب سے زیادہ 730اعشاریہ 82ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
اگست میں اوسطاً دن کا درجہ حرارت +0.4 ڈگری، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت +0.3ڈگری جبکہ کم سے کم درجہ حرارت +0.8 ڈگری غیر معمولی طور پر زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ دنیا کو محکمہ موسمیات کی دستیاب دستاویز کے مطابق اگست میں سیلاب اور بارش موسمی اوسط سے بڑھنے کے باوجود پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بڑے حصوں میں رات کے وقت معمول سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ یہ غیر معمولی موسمی صورتحال نشاندہی کرتی ہے کہ کس طرح موسم کی انتہا ایک ساتھ ہو رہی ہے ۔ روزنامہ دنیا سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ صاحبزاد خان نے کہا یہ رجحان گلوبل وارمنگ سے منسلک وسیع تر تبدیلیوں کا عکاس ہے جہاں شدید بارشیں، سیلابی حالات اور طوفانی ادوار بھی ٹھنڈے موسم کی ضمانت نہیں دیتے ، آسان الفاظ میں اس کا مطلب اگست میں پاکستان بھر میں راتیں معمول سے زیادہ گرم تھیں۔