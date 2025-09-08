صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ویڈیو بناتے 3دوست نہر میں گر گئے ، 2جاں بحق

  • پاکستان
حافظ آباد:ویڈیو بناتے 3دوست نہر میں گر گئے ، 2جاں بحق

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ،آئی این پی)حافظ آباد میں ہیڈ ساگر پر نہر جھنگ برانچ میں یونیورسٹی کے 3 طالبعلم دوست ڈوب گئے ، 2جاں بحق ،ایک کو بچا لیا گیا۔

بتایاگیاہے کہ محلہ اسلام پورہ کے رہائشی قانونگو رانا طاہر کا 23سالہ بیٹاخضر اپنے دوستوں20 سالہ محمد ولد زاہداور 17سالہ  طیب نوید کے ہمراہ ہیڈ ساگر سیر کیلئے نہر پر گیا جہاں لاہور کا رہائشی طیب موبائل فون پر ویڈیو بناتے ہوئے نہر میں جاگرا اوراسے بچانے کیلئے باقی دونوں دوستوں نے نہر میں چھلانگیں لگا دیں ، اس دوران رانا خضر اور طیب گہرے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ، ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے دونوں کی لاشیں نکال لیں جبکہ 20 سالہ محمد نامی نوجوان کو بچا لیا گیا۔ذرائع کے مطابق تینوں دوست اکٹھے یونیورسٹی پڑھتے تھے اور چھٹیوں پرحافظ آباد سیروتفریخ کیلئے آئے تھے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان نے افغانستان کو ہرا کر سہ ملکی ٹی ٹونٹی سیریز جیت لی

پی سی بی کا تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کرانے کا اعلان

قومی کبڈی ٹیم کا ناصر پہلوان ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق : ماکھا جٹ دوران کھیل چل بسا

جنوبی افریقا کو ون ڈے کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست

شاہین آفریدی نے ہاشم آملہ کو سب سے مشکل بیٹر قرار دے دیا

میرے ہیڈ کوچ بننے کے بعد پاکستانی ٹیم بہتر ہوئی :ہیسن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak