تربت میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، گاڑیاں بھی جلادیں

تربت میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، گاڑیاں بھی جلادیں

تربت(آن لائن)بلوچستان کے ضلع تربت میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہوگئے، مسلح افراد نے گھر کے صحن میں کھڑی کئی گاڑیوں کو بھی جلا دیا۔

ضلع کیچ کی تحصیل بلیدہ میں فورسز کی گاڑی پر آئی ای ڈی سے حملہ ہوا، واقعہ میں جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس کے مطابق تربت کے علاقہ سنگانی سر میں نامعلوم مسلح افراد نے شہری منیر مبارکی کی بیٹھک میں گھس کر مصیب ولد حاجی حاصل اور مستی خان ولد منیر مبارکی کو قتل کردیااور وہاں کھڑی متعدد گاڑیاں نذر آتش کردیں۔ 

