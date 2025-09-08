خیبرپختونخوا حکومت کا دریاؤں کے تحفظ آرڈیننس 2002 میں ترمیم کا فیصلہ
پشاور(آئی این پی)خیبرپختونخوا حکومت نے دریاؤں کے تحفظ آرڈیننس 2002 میں ترمیمی بل لانے کا فیصلہ کرلیا۔مجوزہ بل میں دریاؤں کے اطراف 200 فٹ علاقہ پروٹیکٹڈ لینڈ قرار دیا گیا، محکمہ قانون نے بل تیار کرکے محکمہ آبپاشی کو ارسال کردیا۔
بل کا نام دریاؤں کے تحفظ ترمیمی بل 2025 رکھا گیا۔دستاویز کے مطابق دریا ئوں کے قریب درخت لگانے سمیت ماحولیاتی اقدامات تجویز ہے ، پل یا تعمیرات کیلئے متعلقہ اداروں سے این اوسی لازمی قرار دیا گیا ہے ۔مجوزہ بل کے مطابق 200 فٹ فاصلے پر ہوٹل یا گھر کیلئے ویسٹ واٹر پلانٹ لگانا لازمی ہوگا۔ خلاف ورزی پرجرمانہ10 ہزارسے بڑھا کر ایک لاکھ روپے ہوگا۔