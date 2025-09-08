گریڈ 21 کے انچارج سیکرٹریز کی سالانہ رپورٹ وزراء یا مشیر لکھیں گے ،قواعد میں ترمیم
اسلام آباد (ایس ایم زمان) وزیراعظم نے وزارتوں کے گریڈ 21 کے انچارج وفاقی سیکرٹریز کی سالانہ کارکردگی رپورٹ قواعد میں ترمیم کی منظوری دے دی۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق سالانہ کارکردگی رپورٹ قانون 2004 کی شق 65۔2 میں ترمیم کی گئی ہے ۔ترمیم کے مطابق وفاقی سروس کے گریڈ 21 کے وہ افسران جو سیکشن 10 کے تحت وفاقی وزارتوں کے انچارج سیکرٹری تعینات ہیں، ان کی سالانہ کارکردگی رپورٹ متعلقہ وزارت کے وفاقی وزیر، وزیر مملکت یا مشیر وزیراعظم لکھیں گے ۔ انچارج وفاقی سیکرٹریز گریڈ 21 کے افسران کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پر مجاز اتھارٹی کے طور پر وزیراعظم کے دستخط ہوں گے ۔اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق جن وزارتوں کے انچارج وفاقی وزیر خود وزیراعظم ہیں، وہاں گریڈ 21 کے انچارج وفاقی سیکرٹریز کی سالانہ کارکردگی رپورٹ براہ راست وزیراعظم تحریر کریں گے اور ان افسران کی رپورٹ پر مجاز اتھارٹی کے دستخط کی شرط ختم کر دی گئی ہے ۔ایسی وزارتوں میں جہاں وفاقی وزیر، وزیر مملکت یا مشیر موجود ہیں، وہاں متعلقہ شخصیت رپورٹ لکھے گی جبکہ انچارج وفاقی سیکرٹریز کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پر حتمی فیصلہ اور دستخط وزیراعظم کریں گے۔