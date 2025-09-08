سعودی عرب کے قریب سمندری کیبلز کٹ گئیں، انٹرنیٹ متاثر
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی (پی ٹی سی ایل) کے ترجمان کے مطابق جدہ، سعودی عرب کے قریب سمندر میں زیرِ آب کیبلز کٹ گئی ہیں، جس کے باعث SMW4 اور IMEWE سب میرین نظام کی بینڈوتھ جزوی طور پر متاثر ہوئی ہے۔
اس کے نتیجے میں پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کو مصروف ترین اوقات کے دوران سروس کے معیار میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے ۔ بین الاقوامی شراکت دار ادارے اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے جبکہ مقامی ٹیمیں متبادل بینڈوتھ کا انتظام کر رہی ہیں، تاکہ صارفین پر اس تعطل کے اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔