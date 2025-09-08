صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دفاعِ ہر شعبے میں درکار

  • پاکستان
سیالکوٹ (این این آئی) وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ 6 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے کیونکہ اس روز افواجِ پاکستان نے اپنی بہادری اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔۔۔

دفاعِ پاکستان صرف سرحدوں تک محدود نہیں ،معیشت اور ہر شعبے میں درکار ہے ۔موجودہ قیادت ہر محاذ پر چاہے وہ سفارتکاری، ترقی، تعمیرِ نو یا اتحاد ہو اپنا موثر کردار ادا کر رہی ہے ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جس طرح پذیرائی ہوئی ہے ،شاید ہی آج سے پہلے پاکستان کی ہوئی ہو۔یومِ دفاع کے موقع پر سیالکوٹ قلعہ پرہلال استقلال کی تبدیلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 6 ستمبر 2025 ایک منفرد یومِ دفاع ہے کیونکہ 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فتح سے نوازا۔

