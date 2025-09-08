صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6ستمبر کے شہداء اور غازیوں کو سلام

  • پاکستان
لاہور(سپیشل رپورٹر)سابق وزیر اعظم،پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے یوم دفاع پاکستان پر اپنے پیغام میں کہا کہ 6 ستمبر 1965 کے روز ہماری مسلح افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے۔

 65کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔آج سے نصف صدی قبل ہمارے جانبازوں نے بہادری اور جرات کی تاریخ رقم کی۔ہمارے فوجی جوانوں نے چار گنا بڑی فوج کو شکست فاش دی۔راجہ پرویز اشرف نے کہا 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں پختہ عزم و ہمت اور دفاع وطن کی علامت ہے ۔دفاع وطن کیلئے پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی مسلح افواج کی پشت پر کھڑی ہو گی۔

