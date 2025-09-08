دشمنوں کیلئے فیلڈ مارشل خوف کی علامت
لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔
پاکستان کے اندرونی و بیرونی دشمنوں کیلئے فیلڈ مارشل عاصم منیر خوف کی علامت ہیں۔یہ بات انہوں نے صوبائی وزیر کھیل و لیبر پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر اور ایم این اے ، صدر مسلم لیگ ن لاہور سیف الملوک کھوکھر سے ملاقات کے دوران کہی جنہوں نے گورنر ہائوس لاہور میں ان سے ملاقات کی۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے کہا کہ مسلم لیگ(ن)اور پیپلزپارٹی سیلاب کی اس مشکل گھڑی میں عوام کی فلاح وبہبود کیلئے ایک پیج پر ہیں۔ مسلم لیگ(ن)اور پیپلزپارٹی دو مختلف جماعتیں ہیں مگر ملکی سالمیت کی خاطر ایک قوم ہیں۔گورنر پنجاب نے کہا کہ یہ وقت سیاست چمکانے کا نہیں بلکہ سیلاب زدگان کی امداد اوران کی بحالی کا ہے۔