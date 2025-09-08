صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھولنگر:دوران واردات فائرنگ سے شہری زخمی، ڈاکوہلاک

  • پاکستان
پھولنگر:دوران واردات فائرنگ سے شہری زخمی، ڈاکوہلاک

قصور، پتوکی(نمائندہ دنیا، تحصیل رپورٹر) پھولنگرمیں ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری زخمی ، ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق گزشتہ رات تین ڈاکوؤں نے تھانہ صدر پھولنگر کے علاقہ سرائے چھینبہ کے قریب شہری اختر حسین اور اسکے ساتھی سے موٹرسائیکل اور نقدی لوٹ لی، مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کردی جس سے شہری اخترحسین زخمی ہوگیا جبکہ ڈاکوئوں کی چلائی ہوئی گولی لگنے سے ایک ڈاکو بھی ابتدائی طور پر شدید زخمی ہوا۔ اطلاع پر پولیس فوری موقع پر پہنچی اور چھینی گئی موٹرسائیکل برآمد کرلی ۔ مرنے والے ڈاکو کے دو ساتھی موقع سے فرار ہوگئے ۔ زخمی ڈاکوکو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑگیا۔ مرنے والے ڈاکو کی شناخت وقار عرف ڈینجرس سکنہ فاروق آباد کے نام سے ہوئی ،جو درجن سے زائد سنگین وارداتوں میں ملوث اور قصور،شیخوپورہ میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔تھانہ صدر پھولنگر پولیس نے فرار ڈاکوؤں کی گرفتاری کیلئے سپیشل ٹیمیں تشکیل دیدی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان نے افغانستان کو ہرا کر سہ ملکی ٹی ٹونٹی سیریز جیت لی

پی سی بی کا تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کرانے کا اعلان

قومی کبڈی ٹیم کا ناصر پہلوان ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق : ماکھا جٹ دوران کھیل چل بسا

جنوبی افریقا کو ون ڈے کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست

شاہین آفریدی نے ہاشم آملہ کو سب سے مشکل بیٹر قرار دے دیا

میرے ہیڈ کوچ بننے کے بعد پاکستانی ٹیم بہتر ہوئی :ہیسن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak