پھولنگر:دوران واردات فائرنگ سے شہری زخمی، ڈاکوہلاک
قصور، پتوکی(نمائندہ دنیا، تحصیل رپورٹر) پھولنگرمیں ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری زخمی ، ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا۔
پولیس ترجمان کے مطابق گزشتہ رات تین ڈاکوؤں نے تھانہ صدر پھولنگر کے علاقہ سرائے چھینبہ کے قریب شہری اختر حسین اور اسکے ساتھی سے موٹرسائیکل اور نقدی لوٹ لی، مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کردی جس سے شہری اخترحسین زخمی ہوگیا جبکہ ڈاکوئوں کی چلائی ہوئی گولی لگنے سے ایک ڈاکو بھی ابتدائی طور پر شدید زخمی ہوا۔ اطلاع پر پولیس فوری موقع پر پہنچی اور چھینی گئی موٹرسائیکل برآمد کرلی ۔ مرنے والے ڈاکو کے دو ساتھی موقع سے فرار ہوگئے ۔ زخمی ڈاکوکو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑگیا۔ مرنے والے ڈاکو کی شناخت وقار عرف ڈینجرس سکنہ فاروق آباد کے نام سے ہوئی ،جو درجن سے زائد سنگین وارداتوں میں ملوث اور قصور،شیخوپورہ میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔تھانہ صدر پھولنگر پولیس نے فرار ڈاکوؤں کی گرفتاری کیلئے سپیشل ٹیمیں تشکیل دیدی ہیں۔