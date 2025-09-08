صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرا بھائی رہا کریں ورنہ 11مغوی افراد قتل کر دینگے :انڈھڑگینگ

  • پاکستان
رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)انڈھڑگینگ کے سرغنہ نے موٹروے ایم فائیو سے 11 افراد کے اغوا کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے رہائی کے عوض 15سال سے قید اپنے بھائی کی رہائی کا مطالبہ کردیا’ مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر مغویوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔

 گز شتہ روز کچے کے انڈھڑگینگ کے سرغنہ تنویرانڈھڑ نے سوشل میڈیا پر وائرل کئے جانیوالے اپنے پیغام میں موٹروے پر حملہ کرکے 11افراد کواغوا کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پولیس کودھمکی دی کہ 15سال سے قید اس کے بھائی منیرانڈھڑ کوتین روز کے اندر جیل سے رہاکیاجائے ’ رہائی کے عوض وہ مغویوں کورہا کردے گا تاہم اگر بھائی کورہا نہ کیاگیاتو وہ مغویوں کو ایک ایک کرکے موت کے گھاٹ اتاردے گا۔دھمکی میں مزید کہا کہ اس کے بھائی کو رہا نہ کرنے اور کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے پر پولیس چوکیوں اور جوانوں کو نشانہ بنایاجائیگا۔ واضح رہے کہ موٹروے ایم فائیو سے افراد کے اغوا اور دھمکی کے باعث عارضی طور پر قائم کی گئی پولیس نفری کوواپس تھانوں پر تعینات کردیاگیا ہے۔

