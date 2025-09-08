صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی:عمران خان کی رہائی،علیمہ پر حملے کیخلاف پی ٹی آئی کا مظاہرہ

  • پاکستان
کراچی:عمران خان کی رہائی،علیمہ پر حملے کیخلاف پی ٹی آئی کا مظاہرہ

کراچی(سٹاف رپورٹر)بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے جیل میں ہونے والے ناروا سلوک، رہائی اور علیمہ خان پر حملے کے خلاف کراچی کے ریگل چوک پر پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ و دیگر رہنماؤں کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور مزار قائد تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔

احتجاج کے دوران پولیس کی بھاری نفری ریگل چوک صدر کے اطراف تعینات تھی۔ کراچی کے مختلف اضلاع سے پی ٹی آئی کی ریلیاں ریگل چوک پہنچیں جہاں حلیم عادل شیخ کی قیادت میں مرکزی احتجاج کیا گیا۔ حلیم عادل شیخ نے مظاہرین سے خطاب میں کہا فارم 47 کی پیدا کردہ نااہل حکومت نے قوم کے عظیم لیڈر عمران خان کو 2سال سے زائد عرصے سے ناحق قید کر رکھا ہے ، علیمہ خان پر حملہ کرنے والے بزدل لوگ ہیں، ایک بہادر بھائی کی بہادر بہن پر اڈیالہ جیل کے باہر حملہ کر کے ثابت کر دیا گیا کہ پورا نظام بانی پی ٹی آئی سے خوفزدہ ہے ، جو قوم کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔

