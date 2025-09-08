صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی سی پی مزید چینی کی درآمد کیلئے ٹینڈر آج کھولے گی

ٹی سی پی مزید چینی کی درآمد کیلئے ٹینڈر آج کھولے گی

اسلام آباد (آئی این پی) ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان (ٹی سی پی) کی جانب سے مزید چینی کی درآمد کے لئے ٹینڈر آج (پیر کو) کھولے جائیں گے۔

وفاقی حکومت کی جانب سے بیرون ملک سے مزید چینی منگوانے کے اقدامات جاری ہیں ۔ٹی سی پی نے 8 ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کے لیے بولیاں طلب کررکھی ہیں، ٹینڈر کی دستاویز کے مطابق چینی کی درآمد کے لئے 25 ہزار ٹن سے کم کی بولیاں منظور نہیں کی جائیں گی۔قبل ازیں ٹی سی پی نے 2 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کے لیے ٹینڈر 21 اگست کو کھولا تھا، ٹی سی پی کو ٹینڈر میں 6 بولیاں موصول ہوئی تھیں، ٹینڈرکے تحت560 سے لے کر 592 ڈالرز فی میٹرک ٹن بولیاں موصول ہوئی تھیں۔ 

