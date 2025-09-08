صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم سپلائی معطل، پختونخوا میں غذائی قلت کا خدشہ

اسلام آباد(این این آئی)پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے خیبر پختون خوا میں غذائی قلت کے خدشے کا اظہار کر دیا۔ایک بیان میں فلور ملز ایسوسی ایشن نے کہا کہ پنجاب حکومت گندم خیبر پختون خوا لے جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔

ایسوسی ایشن کے مطابق گندم روکے جانے سے خیبر پختون خوا میں غذائی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے ، اس کے ساتھ ہی ملز بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا کر رہی ہیں۔فلار ملز ایسوسی ایشن کے مطابق گندم کی ترسیل سے وابستہ مزدوروں کے بیروزگار ہونے کا بھی خدشہ ہے ۔ایسوسی ایشن کے مطابق وفاق خیبر پختون خوا کی ملوں کو گندم کی فراہمی کے لیے حل نکالے ، کے پی کو زیادہ گندم پنجاب اور سندھ سے فراہم کی جاتی ہے ،فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق خیبر پختون خوا کی ملز گندم ڈیلرز اور کاشت کاروں کو رقوم ادا کر چکی ہیں، رکاوٹ کی وجہ سے صوبے کی ملوں کو نقصان کا سامنا ہو گا۔

