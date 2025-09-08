سپریم کورٹ:چھٹیاں ختم،آج سے نئے عدالتی سال کاآغاز
اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں)سپریم کورٹ اور لاہور ہائیکورٹ میں عدالتی چھٹیاں ختم، آج سے نئے عدالتی سال کا آغاز ہوگا۔آج 8ستمبر صبح ساڑھے 9بجے نئے عدالتی سال کے حوالے سے جوڈیشل کانفرنس کا انعقادکیاجائیگا۔مقدمات کی سماعت کیلئے ججزروسٹربھی جاری کیاگیاہے۔
آئینی بینچ سمیت دیگربینچزمقدمات کی سماعت کریں گے ۔ چیف جسٹس پاکستان یحیی آفریدی جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کریں گے ، ساڑھے دس بجے چیف جسٹس یحیی آفریدی فیسیلی ٹیشن سینٹر کا افتتاح کریں گے ۔ساڑھے گیارہ بجے سے ایک بجے تک آئینی بینچ سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ دن ایک بجے انتظامی سائیڈ پر فل کورٹ اجلاس ہوگا، چیف جسٹس یحیی آفریدی صدارت کریں گے ، فل کورٹ میں سپریم کورٹ رولز 2025 سے متعلق سپریم کورٹ بار کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ ادھر لاہور ہائیکورٹ میں بھی موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے پر آج پیر سے معمول کے مطابق کیسز کی سماعت کا آغاز ہوگا،چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم سمیت 24 ججز مقدمات کی سماعت کریں گے ۔ انسداد دہشتگردی ، قتل ،نیب ، منشیات ، ٹیکس ودیگر مقدمات کی سماعت کیلئے سپیشل ڈویژن بینچز تشکیل دئیے گئے ہیں ، 8 ستمبر سے 10 ڈویژن بینچز اور 24 سنگل بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے ۔ڈویژن بینچ نمبر ایک چیف جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس عبہر گل پر مشتمل ہوگا ۔یہ بینچ تمام نوعیت کے کیسز کی سماعت کرے گا۔