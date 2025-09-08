کو شش ہورہی ہے تحریک انصاف کو توڑا جائے ، تھنک ٹینک
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف میں گروپوں سے پارٹی کو نقصان ہورہا ہے ،اس وقت عمران خان جیل میں ہیں،اس وجہ سے پارٹی میں ایک نفسہ نفسی کی صورتحال ہے۔
دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں میزبان مریم ذیشان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تحریک انصاف انڈر پریشر ہے ،اس وجہ سے اس میں کرائسز بڑھ رہا ہے ،جب اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتو پارٹیوں میں کرائسز پیدا ہوجاتاہے ۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ مشکل حالات میں اپوزیشن میں اختلاف ہوتو یہ قدرتی عمل ہوتا ہے ،سوشل میڈیا بھی تحریک انصاف میں دراڑیں پیدا کررہا ہے ،سوشل میڈیا کو شٹ اپ کال دی جائے تو پارٹی معاملات درست ہو سکتے ہیں،جنید اکبر، علی امین گنڈاپور کے درمیان لڑائی پرانی چلی آرہی ہے ،علی امین گنڈاپوراب اڈیالہ کا رخ نہیں کررہے ،کیونکہ اس کے پاس عمرا ن خان کو بتانے کیلئے کچھ نہیں ۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا ہے کہ ماضی کو دیکھا جائے تو پارٹیاں توڑ کر کسی ایک گروہ کو پارٹی بناکر دی گئی تھی۔اب یہی کو شش ہورہی ہے کہ تحریک انصاف کو توڑا جائے ، پارٹی رہے لیکن عمران خان نہ ہوں،یہ کوشش ہورہی ہے مگر ایسا ناممکن ہے ۔ تجزیہ کا ر عثمان شامی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف میں یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کو ریلیف ملتا ہے تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔