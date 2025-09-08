صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے ،چیئرپرسن بی آئی ایس پی

  • پاکستان
سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے ،چیئرپرسن بی آئی ایس پی

سوات(آئی این پی)بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے ملک کے سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس کے اختلافات بھلا کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔

روبینہ خالد نے صوابی، بونیر، سوات کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے امدادی سامان تقسیم کیا۔اعلامیے کے مطابق انہوں نے سیلاب متاثرین میں کمبل، پینے کا صاف پانی، خیمے ، کھانے پینے کی اشیا تقسیم کیں۔ اس موقع پر روبینہ خالد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ مشکل وقت میں سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑا ہے ، ملک بھر میں بی آئی ایس پی کی ٹیمیں سیلاب متاثرین کا سروے کر رہی ہیں، سروے میں کسی سیلاب متاثرہ کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ بینظیر انکم سپورٹ کی رجسٹریشن کے طریقہ کار میں تبدیلی لانے کا سوچ رہے ہیں ۔

