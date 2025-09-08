صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالاباغ کے بجائے 4ڈیم بن جائیں تو بہتری آئیگی: فیصل کنڈی

  • پاکستان
کالاباغ کے بجائے 4ڈیم بن جائیں تو بہتری آئیگی: فیصل کنڈی

ڈ یر اسماعیل خان (آئی این پی) گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کالاباغ ڈیم کے بجائے 4ڈیم بن جائیں تو بہتری آئے گی۔

خیبر پختونخوا کے ضلع ڈی آئی خان میں طوفانی بارشوں سے متاثرین میں چیک تقسیم تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے جو متاثرین کیلئے فنڈز مختص کئے آج متاثرین میں تقسیم کئے ہیں، یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ لوگوں کی مل کر مدد کرنے کا ہے ۔ کالاباغ ڈیم کو ایشو بنایا جارہا ہے ، کالاباغ کے بجائے سی آر بی سی اور لفٹ کینال پر بیٹھ کر بات چیت کی جائے ، کالاباغ ڈیم کے بجائے 4 ڈیم بن جائیں تو یہاں بہتری آئے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مناواں :پولیس مقابلہ، زخمی ڈاکو گرفتار، ساتھی فرار

کینٹ : 2منشیات فروش گرفتار، 65بوتلیں شراب برآمد

3منشیات فروش گرفتار 5کلو چرس برآمد

دوگروپوں میں فائرنگ، دودھ فروش زخمی

سکول سے واپس آتی بچیوں سے زیادتی کی کوشش،ملزم گرفتار

کاہنہ نو میں ایک ہی دن میں دو بچوں کا اغوا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak