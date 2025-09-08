کالاباغ کے بجائے 4ڈیم بن جائیں تو بہتری آئیگی: فیصل کنڈی
ڈ یر اسماعیل خان (آئی این پی) گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کالاباغ ڈیم کے بجائے 4ڈیم بن جائیں تو بہتری آئے گی۔
خیبر پختونخوا کے ضلع ڈی آئی خان میں طوفانی بارشوں سے متاثرین میں چیک تقسیم تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے جو متاثرین کیلئے فنڈز مختص کئے آج متاثرین میں تقسیم کئے ہیں، یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ لوگوں کی مل کر مدد کرنے کا ہے ۔ کالاباغ ڈیم کو ایشو بنایا جارہا ہے ، کالاباغ کے بجائے سی آر بی سی اور لفٹ کینال پر بیٹھ کر بات چیت کی جائے ، کالاباغ ڈیم کے بجائے 4 ڈیم بن جائیں تو یہاں بہتری آئے گی۔