سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانا حکومت کی ذمہ داری ، فواد
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانا حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے علیمہ خان اور عمران خان کے ساتھ جس طرح سلوک ہوا،پھر پارلیمنٹ ممبران کے ساتھ جو سلوک ہوا،ایسے حالات میں ٹمپریچر نیچے کیسے آئے گا۔
دنیا نیوزکے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں دوقوتیں ہیں،ایک قوت ریاست کے پاس ہے ،دوسری پاور جو سیاسی ہے وہ عمران خان کے پاس ہے ،ماضی میں یہ دونوں طاقتیں ایک پلڑے میں رہی،ا س وقت عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جارہی ہے ،اس کی وجہ سے سیاسی قوت کا پلڑا ایک طرف ہے ،ریاستی قوت کا پلڑا دوسری طرف ہے ، اس وجہ سے پاکستان میں استحکام نہیں آرہا،مجھے یہی لگتا ہے دونوں پلڑے کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں،ان دونوں پلڑوں کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کم نہیں ہورہا،اس کے حل کے دو طریقے ہیں یا تو عمران خا ن اپنی سیاسی قوت کو پیچھے کردیں، یا ڈیل کر لیں،عمران خان ڈیل کرنے کوتیارنہیں، دبائو ڈالنے سے نہیں ٹوٹیں گے ،زورزبردستی نہیں کی جاسکتی وہ اپنے اُصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ،سیاسی عدم استحکام سے پاکستان کوفائدہ نہیں نقصان ہورہا ہے ، پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کا کوئی سیاسی قد نہیں ، عمران خان نے اِسی لیے محمود اچکزئی کوبطوراپوزیشن لیڈرچنا۔