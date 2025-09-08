صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کا رواں ماہ کے آخر میں جلسے کا اعلان

  • پاکستان
پشاور(نیوز ایجنسیاں )وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایات پر رواں ماہ کے آخر میں پشاور میں جلسے کا اعلان کردیا۔

وزیر اعلٰی امین گنڈاپور نے کہا کہ تاریخ کا اعلان جلسے سے پانچ روز قبل کیا جائے گا، ہم آزادی کی تحریک میں بانی پی ٹی آئی کیساتھ کھڑے ہیں۔اپنے ویڈیو پیغام میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ حقیقی آزادی، آئین و قانون کی بالادستی کیلئے جلسہ ہوگا، بانی کی ہدایت ہے کہ سیلاب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جلسہ کریں، میں خود جلسے کی میزبانی کروں گا، سب کوشرکت کرنا ہوگی۔ علاوہ ازیں وزیراعلٰی خیبرپختونخوا کی زیرصدارت کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں عوامی فلاح، صحت عامہ، امن و امان، سیاحت و آثارِ قدیمہ ،جنگلات سے متعلق اہم اقدامات اور مختلف قوانین میں ترامیم کی منظوری دی گئی ۔کابینہ نے کم از کم اجرت 36 ہزار سے بڑھا کر 40 ہزار روپے ماہانہ کرنے ، افغانستان کے زلزلہ متاثرین کیلئے 10 کروڑ روپے امداد کی منظوری کا فیصلہ کیا۔ 

