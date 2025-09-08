صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قازقستان کے نائب وزیراعظم آج پاکستان آئینگے

  • پاکستان
اسلام آباد (وقائع نگار)جمہوریہ قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مرات نورتیلو 8 سے 9 ستمبر 2025 کو پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔

یہ اہم دورہ قازقستان کے صدر کے نومبر 2025 میں طے شدہ پاکستان کے آئندہ دورے کا پیش خیمہ ہے ۔قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ قازقستان کے وزیر ٹرانسپورٹ سمیت اعلیٰ سطح کا 13 رکنی وفد بھی انکے ہمراہ ہوگا۔ دورے کے موقع پر زراعت اور آئی ٹی پر مشترکہ ورکنگ گروپس کے اجلاس بھی ہوں گے ۔اپنے قیام کے دوران قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے جس کے بعد وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ جمہوریہ قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نورتیلو کی پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات متوقع ہے ۔

Newsletter Roznama

