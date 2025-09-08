صدر نے قیدیوں کی سزا میں 180 روز کی معافی منظور کرلی
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) صدر آصف علی زرداری نے عید میلاد النبی پر قیدیوں کی سزا میں 180 روز کی خصوصی معافی منظور کرلی ہے۔
یہ معافی آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت وزیراعظم کی مشاورت اور اتفاقِ رائے سے دی گئی۔وفاقی کابینہ نے 100 روز ہ معافی کی سفارش کی تھی، مشاورت کے بعد صدر اور وزیراعظم نے اسے بڑھا کر 180 روز کردیا۔خصوصی معافی ان قیدیوں پر لاگو ہوگی جو قانون کے تحت معیار پر پورے اترتے ہیں ۔قتل، دہشتگردی، جاسوسی اور بڑے مالیاتی جرائم میں سزا یافتہ قیدی اس معافی سے مستثنیٰ ہوں گے۔