عالم اسلام کا ردعمل اور دباؤمحض نمائشی ،اسرائیل کو کوئی خوف نہیں
(تجزیہ:سلمان غنی) غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے متعلق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا اعلان اور بیان ایک نہایت سنگین اور خطرناک سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ اسرائیل اپنے مذموم ایجنڈا کے تحت فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے جبری طور پر بے دخلی کرکے یہاں اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے جو عالمی قوانین کے تحت نسلی تطہیر اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔
لہٰذا اس امر کاجائزہ ضروری ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس طرز عمل میں اس کے مقاصد کیا ہیں اور کیا ایسا ممکن بن پائے گا ۔ بلاشبہ اسرائیل غزہ پر قیامت صغریٰ طاری کرنے کے بعد فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر بے دخل کرنے کے ایجنڈا پر گامزن ہے اور اس بیانیے کا مقصد غزہ کی مزاحمتی آبادی کو ختم کرکے اسرائیل کیلئے ایک محفوظ اور خاموش خطہ بنانا ہے تاکہ مستقبل میں یہاں اس کے خلاف کسی مزاحمت کا احتمال نہ ہو لیکن کیا فلسطینی اس حوالہ سے پسپائی اختیار کرلیں گے تو تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ فلسطینی کسی قیمت پر اپنی زمین چھوڑنا نہیں چاہتے اور اپنی زمین چھوڑنے کے بجائے وہ یہاں دفن ہونا گوارہ کرلیں گے اور یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت پر عبارت ظاہر کرتا ہے یہاں اسرائیل کے غاصبانہ قبضہ اور حملہ کے خلاف فلسطینیوں میں ردعمل جاری ہے ویسے بھی فلسطینیوں کے غزہ سے انخلا کا بیان دیکر دراصل اسرائیل عالمی رائے عامہ کا ردعمل بھی دیکھنا چاہتا ہے اور اس پر بھی ایسے ایجنڈا کی کامیابی کا سوال ہے ویسے تو حقائق پر نظر دوڑائی جائے تو غزہ میں پیدا شدہ صورتحال اور فلسطینیوں کے قتل و غارت اور یہاں خوراک و ادویات کی بندش پر عالمی ردعمل عروج پر ہے اور کوئی ایسا دن نہیں جا رہا کہ جب مغربی ممالک میں اسرائیل کی مذمت اور فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار کا سلسلہ جاری نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ فلسطینیوں کی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالہ سے برطانیہ فرانس جرمنی سمیت مختلف ممالک کا موقف سامنے آ چکا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جب تک امریکہ جیسے پشتی بان اس کی پشت پر ہیں وہ فلسطینیوں کی نسل کشی بھی جاری رکھے گا اور غزہ پر اپنا ایجنڈا کارگر بنانے کیلئے اوچھے ہتھکنڈے اختیار کرے گا لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ فلسطینی اپنی سرزمین چھوڑنے کیلئے تیار ہوں گے ؟اس حوالہ سے فلسطینیوں کی اپنی تاریخ ہے اور وہ اپنی مقدس سرزمین کو چھوڑکر اپنے آباؤاجداد سے بے وفائی کے متحمل نہیں ہو سکتے اور نبیوں کی سرزمین پر اسرائیلی تسلط کو وہ اپنی غیرت کا مسئلہ سمجھتے ہیں لہٰذا جب تک آخری فلسطینی بھی اس سرزمین پر موجود ہوگا اس کے اندر سے مزاحمت کا سلسلہ ختم نہیں ہوسکتا۔ لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ یا تو فلسطینی مغربی کنارے تک محدود ہوں یا دیگر ممالک میں چلے جائیں لیکن اسرائیل کے انخلا کے مطالبات صرف فلسطینیوں کیلئے ہی نہیں خود مصر اردن اور دیگر ہمسایہ ممالک کیلئے بھی خطرناک ہیں ۔خود سعودی عرب نے بھی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے انخلا سے متعلق بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے علاقے کے محاصرے اور فاقہ کشی کے عمل کو دنیا کیلئے چیلنج قرار دیا ہے اور دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس حوالہ سے اپنا کردار ادا کرے ۔مصر اور اردن نے تو جبری انخلا کے اس منصوبہ کو خوداپنی سلامتی کیلئے خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ بڑے منصوبہ کا حصہ ہے اب تک کی صورتحال میں مذکورہ بیانات محض ردعمل کا اظہار تو ہے مگر کوئی ایسا سیاسی اجتماعی معاشی یا سیاسی دباؤاسرائیل پر نظر نہیں آ رہا اور یہی وہ نکتہ ہے جس کے حوالہ سے کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام کا ردعمل اور دباؤمحض نمائشی ہے جس کا اسرائیل کو کوئی خوف نہیں جبکہ عالمی برادری سے بالا تر ممالک اسرائیل کی طرف سے جبری بے دخلی کے بیانات کو ناقابل قبول تو قرار دیتے ہیں البتہ وہ اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات سے گریز کرتے نظر آتے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ امریکی اثرورسوخ ہے اور اس کی جانب سے اسرائیل کی سرپرستی سے امریکی ردعمل کا اظہار محض رسمی ہوگا۔یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں اور اسے کسی طور پر خطے کا چوکیدار بنایا نہیں جائے گا ویسے بھی آج کے دور کے حالات میں عالمی میڈیا انسانی حقوق کی تنظیمیں عالمی رائے عامہ اور ہمسایہ اس منصوبہ کے خلاف سرگرم نظر آ رہے ہیں لہٰذا اسرائیلی عزائم امریکہ کے چاہنے کے باوجود بھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے لیکن وہ جبری بے دخلی کے اس ایجنڈا پر گامزن رہے گاکیونکہ یہی اس کی گریٹ گیم کا حصہ ہے اور یہاں سے تو اس کی پسپائی اس کے ایجنڈا میں بڑی رکاوٹ ہوگی۔