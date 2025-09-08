صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکندر سلطان راجہ سے فوری دفتر خالی کرایا جائے :کیپٹن (ر)صفدر

  • پاکستان
سکندر سلطان راجہ سے فوری دفتر خالی کرایا جائے :کیپٹن (ر)صفدر

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما کیپٹن (ر) محمد صفدر نے کہا ہے کہ مانسہرہ سے میاں نواز شریف ہارے نہیں بلکہ انہیں ہرایا گیا۔۔۔

 اگرعمران خان کو مریم نواز کی طرح15دن جیل کاٹنی پڑجائے تو انکی چیخیں نکل جائیں گی، آئین و قانون کا تقاضا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے فوری طور پر دفتر خالی کرایا جائے اور انہیں ریٹائرمنٹ کی مدت کے بعد ملنے والی تمام مراعات واپس لی جائیں اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں قانون کی بالادستی کیلئے الیکشن کمیشن کے خلاف عدلیہ کے دروازے پر دستک دوں گا۔انہوں نے شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علیمہ خان پرانڈہ پھینکنے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں ہمیں بہن،بیٹی ،ماں کااحترام کرناچا ہئے ، سیاست اپنی جگہ مگر اخلاقیات اورروایات کوتوڑنانہیں چاہئے ، اگرجامعہ نعیمہ میں نوازشریف پرجوتااورخواجہ آصف پرسیاہی پھینکنے والے کی انکوائری کی جاتی توایسا کوئی واقعہ دوبارہ رونمانہ ہوتا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

لندن:فلسطین کے حق میں مظاہرہ،890افراد گرفتار،غزہ میں مزید 64شہید

یوٹرن:بھارت سے تعلقات بہت خاص ،مودی ہمیشہ دوست رہیں گے :ٹرمپ

ایک ارب ڈالر کی کشتی پہلا سفر کرتے ہی 15 منٹ میں سمندر برد

روس کا یوکرین پر سب سے بڑا فضائی حملہ، 5ہلاک ،25زخمی

20 سے 25 ممالک ایٹمی طاقت بن سکتے :سربراہ آئی اے ای اے

جاپانی وزیراعظم مستعفی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak