علیمہ خان کی توہین ناقابل برداشت عمل ہے ،فضل الرحمن

  • پاکستان
علیمہ خان کی توہین ناقابل برداشت عمل ہے ،فضل الرحمن

اسلام آباد (این این آئی)جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کی توہین قابل مذمت اور ناقابل برداشت عمل ہے۔

ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے ہاں خواتین کی حرمت اور سماجی رواداری پر پورا معاشرتی نظام قائم ہے ،اس جارحیت سے علیمہ خان ہی متاثر نہیں ہوئی بلکہ پورے سماج کی حرمت پامال ہوئی ہے ۔مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جس طرح ہم نے نواز شریف پہ جوتا اچھالنے ،خواجہ آصف پہ سیاہی پھینکنے اور احسن اقبال کو گولی مارنے کی مذمت کی تھی اسی طرح علیمہ خان کی بے حرمتی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ 

