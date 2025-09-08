صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاتی امرا میں محفل میلاد،شریف خاندان کی عزیزوں کی قبروں پرحاضری

  • پاکستان
جاتی امرا میں محفل میلاد،شریف خاندان کی عزیزوں کی قبروں پرحاضری

لاہور(آئی این پی)پاکستان مسلم لیگ ن کے صدر محمد نواز شریف کی رہائشگاہ جاتی امرا میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا جس میں وزیراعظم شہباز شریف ،نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، حسن نواز، سلمان شہبازسمیت شریف خاندان کے دیگر افراد نے شرکت کی۔

اس موقع پر امت مسلمہ کے اتحاد ، پاکستان کے امن، ترقی و خوشحالی ، سیلاب میں وفات پانے والے اور شہدائے وطن کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔ نوازشریف نے شہباز شریف اور دیگر کے ہمراہ والدین میا ں محمد شریف، بیگم شمیم اختر ، بھائی عباس شریف اور اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی قبروں پر حاضری دی ،پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتحہ خوانی کی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak