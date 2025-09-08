جاتی امرا میں محفل میلاد،شریف خاندان کی عزیزوں کی قبروں پرحاضری
لاہور(آئی این پی)پاکستان مسلم لیگ ن کے صدر محمد نواز شریف کی رہائشگاہ جاتی امرا میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا جس میں وزیراعظم شہباز شریف ،نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، حسن نواز، سلمان شہبازسمیت شریف خاندان کے دیگر افراد نے شرکت کی۔
اس موقع پر امت مسلمہ کے اتحاد ، پاکستان کے امن، ترقی و خوشحالی ، سیلاب میں وفات پانے والے اور شہدائے وطن کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔ نوازشریف نے شہباز شریف اور دیگر کے ہمراہ والدین میا ں محمد شریف، بیگم شمیم اختر ، بھائی عباس شریف اور اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی قبروں پر حاضری دی ،پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتحہ خوانی کی ۔