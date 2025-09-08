قادیانی، یہودی ایجنڈا نہیں چلنے دیا جائیگا، سازشیں ناکام بنادینگے : ختم نبوت کانفرنس
چناب نگر (نامہ نگار)انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام مر کز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر میں 38ویں سالانہ انٹر نیشنل ختم نبوت کا نفرنس شروع ہو گئی ملک کے مختلف شہروں قصبوں و دور دراز علا قوں سے مجاہدین ختم نبوت و عشاقان ختم نبوت وعاشقان رسولؐ کی قافلوں کی صورت میں آمد جا ری ہے۔
چناب نگر کی فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اورختم نبوت زندہ باد،پاکستان زندہ بادکے نعروں سے گونج اٹھی۔افتتاحی نشست کا آغازصبح 11بجے تلاوت قرآن مجید سے ہوا ۔ مقررین نے خطاب میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے ، قادیانی تخریب کا ر ادارے اور عسکریت پسند تنظیموں خدام الاحمدیہ، انصار اللہ، لجنہ اما اللہ اور تنظیم اطفال الاحمدیہ پر مکمل پابندی عائد کی جائے ، اسلام کے نام سے معرض وجود میں آنے والے ملک میں قادیانی اور یہودی ایجنڈا نہیں چلنے دیا جائے گا،قادیانی اب بھی پاکستان کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کے خلاف خطرناک سازشوں میں مصروف ہیں، توہین رسالت کے مرتکب افراد کیخلاف قانونی گرفت کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے اور ملزموں کو بچانے کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے ، یہ طرز عمل اسلام و وطن دشمنی ہے ، ایٹمی پروگرام کو رول بیک کروانے کے لیے قادیانی اور غیر ملکی این جی اوز کام کر رہی ہیں،آپریشن بنیان مرصوص ومعرکہ حق کی کامیابی پر افواج پاکستان مبارک باد کی مستحق ہیں، قانون ناموس رسالت کے متعلق آئینی دفعات کا ڈٹ کر دفاع کرینگے ۔ پیر حبیب اللہ نقشبندی نے کہا ختم نبوت قوانین میں ترمیم کر نے یا سوچنے والے دنیا و آخرت میں نامراد ہوں گے ،اپنے آقاسے محبت کا بہترین طریقہ وفائے مصطفی ہے ۔مولانا فرید حقانی نے کہا قادیانی گروہ مسلمانوں کے حقوق غصب کررہا ہے ، اسلامیان پاکستان نے ہمیشہ عشق رسولؐ کی لازوال داستانیں رقم کی ہے ۔انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے سیکرٹری جنرل صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے کہا ملک عزیز میں عدم استحکام پیدا کر نے والی قوتوں سے سختی سے نبردآزما ہو نے کی ضرورت ہے ،ہم امن و امان کی فضا دیکھنا چاہتے ہیں،سابق قادیانی عرفان محمود برق نے کہا میں قادیانیوں کو دعو ت اسلام دینے کیلئے آیا ہوں،مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کر سچے دین میں آجاؤ ، اسی میں ہی کامیابی ہے ۔تحریک منہاج القرآن کے رہنما مفتی غلام اصغر چشتی نے کہا بیرونی قوتوں کے ایجنٹ قومی وحدت و ملکی استحکام کے خلاف خوفناک سازشیں کررہے ہیں،جنکی سازشوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہو نے دیا جائے گا، انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر ونگران و منتظم اعلیٰ مولانا قاری شبیر عثمانی نے کہا افواج پاکستان و دفاعی ادارے وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں،ختم نبوت کا دفاع اور ناموس رسالت کا تحفظ ہر مسلمان کا فرض ہے ۔انہوں نے کہا مرزا مسرور سمیت تمام قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں کہ وہ کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی آغوش میں آجائیں۔تحریک مدح صحابہ کے مولانا عبدالرؤف فاروقی نے کہا عقیدہ ختم نبوت کے قلعے میں نقب لگانے والوں کو روکنے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلئے چوکیداری کا کام کرتے رہیں گے ۔مولانا حافظ گلزار آزاد ،قاری ارشد عاجز،مولانا قاری اعظم حسین نے کہا قادیانیوں کی ناپاک سازشوں سے ہر لمحہ باخبر ہیں اور ان سے نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ مولانا قاری سلمان عثمانی نے کہا ملک کو سیکو لرسٹیٹ نہیں بننے دینگے ،سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں قادیانیوں کی غیر قانونی اور اشتعال انگیز سرگرمیاں قابل تشویش اور لمحہ فکریہ ہیں۔ حکومت نوجوان نسل کا ایمان بچانے کے لئے تمام تعلیم اداروں کے داخلہ فارموں میں ختم نبوت کا حلف نامہ داخل کرے ،مولانا قاری احسن رضوان عثمانی،مولانا مفتی عمار قاسمی،مولانا سلطان محمود ،قاری عبدالرحمان ، حنیف مغل،قاری ابوبکر مدنی، ضرار قاسمی،قاری یوسف نے کہا ختم نبوت کو فرقہ واریت سے جوڑنے کے لئے یہودی و قادیانی ایجنٹوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے ۔ اسلامیان پاکستان ان گھناؤنی سازشوں کا ادراک کر کے اتفاق و یکجہتی سے ناکام بنانے میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرے ۔بعد نماز عصر وقفہ سوالات و جوابات کی نشست ہوئی ،بعد نماز مغرب اصلاحی بیان ہوا ا ور مجلس ذکرکرائی گئی۔