  • پاکستان
شہدا کی قربانیوں کے مقروض رہیں گے :ایئرچیف مارشل

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)1965کی جنگ میں 7ستمبر کو لڑے جانے والے فضائی معرکے کی یاد میں ملک بھر میں گزشتہ روز یومِ فضائیہ جوش وجذبے سے منایا گیا اس ضمن میں ایئر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

 ایئرچیف مارشل ظہیر احمدبابرسدھو تقریب کے مہمان خصوصی تھے ۔سربراہ پاک فضائیہ کا کہنا ہے پاک فضائیہ خلائی صلاحیتوں، الیکٹرانک وارفیئر کے فروغ اور سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے ملکی خودمختاری کے تحفظ کیلئے پرعزم رہے گی،ہم اپنے شہدا ہیروز کی عظیم قربانیوں کے ہمیشہ مقروض رہیں گے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق ملک بھر کی تمام ایئر بیسز پر گزشتہ روز 7ستمبرکو یوم شہدا منایا گیا جس میں 1965 اور 1971 کے شہداء کو شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ایئر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں مرکزی تقریب ہوئی جس میں ایئرچیف ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کی قربانی، جرات اور پیشہ ورانہ مہارت کی شاندار روایت کو خراجِ تحسین پیش کیا،انہوں نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کے بلند درجات کیلئے فاتحہ خوانی کی۔ایئرچیف مارشل نے کہا کہ معرکہ حق کی کامیابیاں ثابت کرتی ہیں پاک فضائیہ فضائی سرحدوں کے دفاع کیلئے پوری طرح پرعزم اور فضائی سرحدوں کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے ، ان شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے مادرِ وطن کے دفاع میں اپنی جانیں نچھاور کیں۔ 

