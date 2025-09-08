صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ میں متوقع شدید بارشیں ادارے تیار رہیں:صدر مملکت

  • پاکستان
سندھ میں متوقع شدید بارشیں ادارے تیار رہیں:صدر مملکت

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)صدر آصف علی زرداری نے کہا سندھ میں متوقع شدید بارشوں کے پیش نظر تمام ادارے تیار رہیں، صوبائی، ضلعی اور بلدیاتی ادارے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے الرٹ رہیں۔۔۔

شہری علاقوں خصوصاً نشیبی اور ساحلی مقامات پر پیشگی انتظامات یقینی بنائے جائیں، حب ڈیم اور دیگر آبی ذخائر میں پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھی جائے ، عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں، صدر نے کہا عوام کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے انتظامات مکمل رکھے جائیں، ضلعی اور تحصیل سطح پر ریلیف مشینری اور عملہ ہمہ وقت مستعد رہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مناواں :پولیس مقابلہ، زخمی ڈاکو گرفتار، ساتھی فرار

کینٹ : 2منشیات فروش گرفتار، 65بوتلیں شراب برآمد

3منشیات فروش گرفتار 5کلو چرس برآمد

دوگروپوں میں فائرنگ، دودھ فروش زخمی

سکول سے واپس آتی بچیوں سے زیادتی کی کوشش،ملزم گرفتار

کاہنہ نو میں ایک ہی دن میں دو بچوں کا اغوا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak