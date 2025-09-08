سندھ میں متوقع شدید بارشیں ادارے تیار رہیں:صدر مملکت
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)صدر آصف علی زرداری نے کہا سندھ میں متوقع شدید بارشوں کے پیش نظر تمام ادارے تیار رہیں، صوبائی، ضلعی اور بلدیاتی ادارے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے الرٹ رہیں۔۔۔
شہری علاقوں خصوصاً نشیبی اور ساحلی مقامات پر پیشگی انتظامات یقینی بنائے جائیں، حب ڈیم اور دیگر آبی ذخائر میں پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھی جائے ، عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں، صدر نے کہا عوام کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے انتظامات مکمل رکھے جائیں، ضلعی اور تحصیل سطح پر ریلیف مشینری اور عملہ ہمہ وقت مستعد رہے ۔