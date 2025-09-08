حکومت دریا کے قریب قائم نجی سوسائٹیز سے نمٹنے کی تیاری کررہی:رانا تنویر
شرقپور شریف(این این آئی)وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ دریا کے قریب قائم نجی ہائوسنگ سوسائٹیز سے نمٹنے کیلئے حکمت عملی تیار کررہے ہیں،اڑتیس سال بعد تباہ کن سیلاب آیا ہے۔۔۔
بھارت نے بغیر اطلاع کے پانی چھوڑا، تمام انتظامیہ ،فوج اور سول اداروں نے مل کر کام کیا،پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کو خوراک ،ادویات اور جانوروں کیلئے چارہ فراہم کر رہی ہے ۔سیلاب زدہ علاقے کے دورہ کے موقع پرمیڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ صوبائی حکومت دریا کے علاقوں میں تجاوزات کیخلاف کارروائی کیلئے حکمت عملی بنارہی ہے ۔نجی سوسائٹیز جو دریا کے قریب بن رہی ہیں ان سے نمٹنے کیلئے حکمت عملی تیار کی جارہی ہے ،انہیں ختم کیا جائے گا۔