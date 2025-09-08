صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت دریا کے قریب قائم نجی سوسائٹیز سے نمٹنے کی تیاری کررہی:رانا تنویر

  • پاکستان
حکومت دریا کے قریب قائم نجی سوسائٹیز سے نمٹنے کی تیاری کررہی:رانا تنویر

شرقپور شریف(این این آئی)وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ دریا کے قریب قائم نجی ہائوسنگ سوسائٹیز سے نمٹنے کیلئے حکمت عملی تیار کررہے ہیں،اڑتیس سال بعد تباہ کن سیلاب آیا ہے۔۔۔

 بھارت نے بغیر اطلاع کے پانی چھوڑا، تمام انتظامیہ ،فوج اور سول اداروں نے مل کر کام کیا،پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کو خوراک ،ادویات اور جانوروں کیلئے چارہ فراہم کر رہی ہے ۔سیلاب زدہ علاقے کے دورہ کے موقع پرمیڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ صوبائی حکومت دریا کے علاقوں میں تجاوزات کیخلاف کارروائی کیلئے حکمت عملی بنارہی ہے ۔نجی سوسائٹیز جو دریا کے قریب بن رہی ہیں ان سے نمٹنے کیلئے حکمت عملی تیار کی جارہی ہے ،انہیں ختم کیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فرانسیسی اداکارہ ادیل اینیل غزہ کیلئے عالمی بیڑے میں شامل

مجھے نہ سمجھائیں کیا کرنا چاہیے ،عاطف اسلم ناقدین پر برہم

فیروز کا مسئلہ ہے کہ اپنے ہیروازم سے باہر نہیں نکل سکتے :عتیقہ اوڈھو

بھائی کے مفت علاج کیلئے ہسپتالوں کے چکر لگائے :ہمایوں سعید

قرۃ العین بلوچ کی مداحوں سے دعاؤں کی درخواست

نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں،خلیل الرحمن قمر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak