پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت دنیا میں کسی سے کم نہیں، وزیر اعظم
اسلام آباد (وقائع نگار ،نامہ نگار ،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف نے 7 ستمبر کو یومِ فضائیہ کے موقع پر پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں اور ان کی بے مثال کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔
وزیراعظم نے کہا کہ پاک فضائیہ کی قربانیاں تاریخ کا روشن باب ہیں، اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت دنیا میں کسی سے کم نہیں۔وزیراعظم نے کہا کہ پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے ۔وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاک فضائیہ نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اور طاقت سے فضائی معرکوں میں اپنی دھاک بٹھائی اور دشمن کو بھرپور جواب دیا۔انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاک فضائیہ ہمیشہ کی طرح ہر موقع اور معیار پر پورا اُترے گی ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول نے کہا ہے کہ پاکستان ایئر فورس ہماری قومی غیرت و وقار کی علامت ہے ،حالیہ پاک بھارت جنگ میں ہمارے شاہینوں نے دشمن کے چھ جنگی طیارے مار گرائے ، ہمارے شاہینوں کا یہ کارنامہ ہمیشہ6.0 فتح کے نام سے یاد رکھا جائے گا ۔بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اپنی جرت اور مہارت سے شاہینوں نے ایک بار پھر دنیا کو یاد دلایا کہ پاکستان کی خودمختاری ناقابلِ تسخیر ہے ۔بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پی اے ایف کے شاہین ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان، اتحاد اور قربانی کے جذبے کے ساتھ آسمان کوئی حد نہیں بلکہ ہمارا میدان ہے ۔وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ 7 ستمبر کو شاہینوں نے دشمن کے غرور کو فضاؤں میں پاش پاش کر کے نئی تاریخ رقم کی۔1965 کے شاہینوں کو سلام جنہوں نے فضائی سرحدوں کا کامیابی سے دفاع کیا۔پاک فضائیہ نے دشمن کی عددی برتری کو جذبے ، مہارت اور یقین کامل سے شکست دی۔ایم ایم عالم نے چند لمحوں میں دشمن کے 5 طیاروں کو زمیں بوس کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ معرکہ حق میں دشمن کے 6 جنگی طیاروں مار گرا کر شاہینوں نے تاریخی کارنامہ انجام دیا۔