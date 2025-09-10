قطر میں حماس قیادت پر اسرائیلی حملہ:سیز فائر مذاکراتی وفد کے ارکان محفوظ رہے:فلسطینی تنظیم اسرائیل کو نتائج بھگتنا ہونگے:قطر یہ مجرمانہ حرکت ہے:پاکستان،سعودی عرب
دوحا،اسلام آباد(نامہ نگار، دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)اسرائیل نے قطر پر فضائی حملے میں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے ،تاہم فلسطینی تنظیم نے کہا ہے جنگ بندی کرنے کیلئے مذاکرات کرنے والا وفد محفوظ رہا ہے ۔
قطر نے اپنے ردعمل میں کہا یہ مجرمانہ حملہ تمام بین الاقوامی قوانین اور روایات کی کھلی خلاف ورزی ہے ، اسرائیل کو نتائج بھگتنا ہوں گے ۔ پاکستان ،سعودی عرب اور دیگر ممالک نے بھی واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے اسے مجرمانہ حرکت قراردیا۔اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے دوحا میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا، یہ حملہ انتہائی درستی سے کیا گیا اور ان رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا جو اکتوبر 2023 کے خونریز حملے کے ذمہ دار ہیں۔صہیونی فوجی حکام کے مطابق قطر میں حماس کی قیادت پر کیے گئے حملے میں اسرائیلی فضائیہ کے 10 سے زائد لڑاکا طیاروں نے 10 سے زیادہ بم گرائے ۔ایک اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ تل ابیب نے قطر میں حماس کے خلاف حملے کے بارے میں واشنگٹن کو اطلاع دی اور اس سلسلے میں مکمل تعاون فراہم کیا۔تاہم بعد ازاں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں امریکی معاونت کی تردید کی گئی او رکہا گیا ہے کہ یہ مکمل طور پر اسرائیل کاخود مختار آپریشن تھا،یہ کارروائی اسرائیل نے خود شروع کی، انجام دی اور اس کی مکمل ذمہ داری بھی اسرائیل کی ہے ۔
اسرائیلی فوجی اہلکار نے بتایا کہ اس فضائی کارروائی کا نام ‘‘سمٹ آف فائر’’ رکھا گیا ہے ۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا اور ڈاکٹر خلیل الحیہ کی زیر صدارت اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے ۔حماس کے سیاسی دفتر کے رکن سہیل الہندی نے الجزیرہ کو بتایا کہ خلیل الحیہ تو بچ گئے ، مگر اُن کا بیٹا ہمام ، ان کے معاون اور دفتر کے انچارج جہاد لبد اور قطری سکیورٹی اہلکار سمیت 6افراد شہید ہوگئے ،جبکہ 3گارڈز سے رابطہ منقطع ہوگیا ہے ۔ عینی شاہدین کے مطابق دوحا میں کتارا کے علاقے میں کئی دھماکے سنے گئے جس کے بعد فضا میں دھواں اڑتا دکھائی دیا۔ اسرائیلی بمباری کے دوران اجلاس میں حماس کے پانچ سینئر رہنما خالد مشعل، خلیل الحیہ، مغربی کنارے میں حماس کے سربراہ زاہر جبارین، حماس شوریٰ کونسل کے سربراہ محمد درویش اور ابو مرزوق موجود تھے ۔قطر کی وزارت داخلہ نے کہا اسرائیلی حملے میں قطری سکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار شہید جبکہ دیگر زخمی ہوئے ہیں۔قطر نے اسرائیلی حملے کے بعد غزہ جنگ بندی کیلئے ثالثی کو معطل کر دیا،قطر نے دوحا میں اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسے بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔
قطر نے کہا کہ حماس کے سیاسی بیورو کے ارکان کی رہائشی عمارتوں پر حملہ کیا گیا،یہ مجرمانہ حملہ تمام بین الاقوامی قوانین اور روایات کی کھلی خلاف ورزی اور قطری شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے ،اس سے خطے میں قیام امن اور اس کیلئے جاری مذاکراتی کوششوں کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے ،اپنی سلامتی اور خودمختاری کو نشانہ بنانیوالے کسی اقدام کو قبول نہیں کریں گے ۔ وزارتِ خارجہ نے مزید کہا کہ ملکی سکیورٹی ادارے ، سول ڈیفنس اور متعلقہ حکام نے فوری طور پر واقعے سے نمٹنے ، اس کے اثرات کو محدود کرنے اور شہریوں و قریبی علاقوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دئیے ہیں، اسرائیلی حملے کی اعلٰی سطح پر تحقیقات جاری ہیں،عالمی برادری اسرائیل کی جارحانہ اور غیر قانونی کارروائیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے ۔ادھر وزیراعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا، شہباز شریف نے کہا اسرائیلی حملہ بزدلانہ اور قابلِ مذمت اقدام ہے ،اسرائیلی جارحیت قطر کی خودمختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے ، اسرائیلی اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں،پاکستان قطر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے ، امت مسلمہ کو اس نازک موقع پر متحد ہونے کی ضرورت ہے ۔امیر قطر نے پاکستان کی حمایت پر تشکر کا اظہار کیا، پاکستان اور قطر کے رہنماؤں نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیلی حملہ نہ صرف عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے ، بلکہ یہ قطر کے حقِ خودمختاری کو بھی چیلنج کرتا ہے ۔ کسی بھی ریاست کو اس کی سرزمین پر فضائی حملوں کی اجازت دینا بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے ۔ شہریوں اور خودمختار ریاستوں کو نشانہ بنانا ایک ناقابلِ دفاع جارحیت ہے ، جو کسی بھی مہذب دنیا میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ادھر قطر میں امریکی سفارتخانے نے اپنے اہلکاروں کو محفوظ رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں،اسی کے ساتھ ساتھ امریکی شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جہاں ہیں وہیں پناہ لیں۔امریکی پریس سیکرٹری وائٹ ہائوس کیرولین لیویٹ نے پریس بریفنگ میں کہا امریکی حکام نے قطر میں اسرائیلی حملے کی پیشگی اطلاع دی تھی ، امریکا اسرائیل کے حملے کو اپنی حکمت عملی کا حصہ نہیں سمجھتا ،صدر ٹرمپ نے قطر کے امیر سے گفتگو کی ہے ، ٹرمپ نے قطر کو یقین دلایا ہے کہ ان کی سر زمین پر دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہو گا ، حملے کے بعد ٹرمپ نے نیتن یاہو سے بھی بات کی ہے ، نیتن یاہو نے کہا ہم جلد امن چاہتے ہیں۔تاہم قطر نے کہا ہے کہ یہ بیانات غلط ہیں کہ اُسے اسرائیلی حملے سے پہلے آگاہ کیا گیا تھا، اور وضاحت کی کہ امریکا کی کال اُس وقت موصول ہوئی جب حملہ جاری تھا۔
سعودی ولی عہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کہا مملکت قطر کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی اور اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے برادر ملک کے دفاع اور خودمختاری کے تحفظ میں اس کے ساتھ کھڑی رہے گی۔اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے قطر میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں دوحا کی خود مختاری کی ‘‘صریح خلاف ورزی’’ قرار دیا۔گوتریس نے کہا قطر جنگ بندی کے حصول اور تمام یرغمالیوں کی رہائی میں مثبت کردار ادا کر رہا تھا۔اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے کہا یہ حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور اسرائیلی جارحیت کا حصہ ہے ، جو خطے کے استحکام اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے ۔ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے کہا ہے یہ واقعہ خطے اور عالمی برادری کے لیے ایک ‘سنجیدہ پیغام’ ہے ۔متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید نے کہا یو اے ای عزیز قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے ۔ترکیہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر میں حماس رہنماؤں پر اسرائیلی حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل امن نہیں چاہتا بلکہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے ۔یمن کی وزارتِ خارجہ نے کہا اسرائیلی حملہ فلسطینی عوام کے خلاف جنگ کے خاتمے اور مسئلہ فلسطین کے حل کیلئے ہونے والی علاقائی و عالمی کوششوں کو نقصان پہنچاتا ہے ۔
الجزائر نے اسے وحشیانہ جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا حملہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قابض قوت امن کی خواہش نہیں رکھتی، تکبر میں حد سے بڑھ چکی ہے ۔لبنان کے صدر جوزف عون کے مطابق یہ واقعہ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کا تسلسل ہے ، جو خطے کے امن و استحکام کی کوششوں کو ناکام بنانے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے ۔عمان نے خطرہ ظاہر کیا کہ یہ اقدام خطے کے امن کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے ۔فلسطینی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد نے کہا دوحا میں حماس قیادت کے اجلاس کو نشانہ بنانا ایک مجرمانہ اقدام ہے جو تمام انسانی اقدار، اخلاقی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔حوثی سپریم پولیٹیکل کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے عرب و مسلم ممالک کو خبردار کیا کہ اسرائیل کے خطرناک عزائم کو سنجیدگی سے لینا ہوگا،یہ خطرہ پورے خطے کے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے ۔ جو کچھ دوحا میں ہوا، اگر ہم سب صہیونی جارحیت کے مقابلے میں متحد نہ ہوئے تو یہی واقعات دیگر ممالک میں بھی زیادہ شدت کے ساتھ دہرائے جائیں گے ۔