گندم سٹاک ڈکلیئر کرنے کیلئے 3دن کی مہلت:سیلاب کا فائدہ اٹھانیوالے رعایت کے مستحق نہیں:مریم نواز
لاہور(دنیا نیوز،اے پی پی )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیرصدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں اہم فیصلے کیے گئے ۔ سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے گندم کی غیرقانونی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ۔
پنجاب میں گندم کے سٹاک کو ڈکلیئر کرنے کیلئے تین دن کی مہلت دی گئی ۔ وزیراعلیٰ نے تین دن کے بعد گندم غیر قانونی طور پر سٹور کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دیا ۔ اجلاس میں گندم سٹاک شو کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نوازنے کہا حکومت کو عوام کے مفادات کے تحفظ کے لئے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو گا۔گند م کی غیرقانونی ذخیرہ اندوزی کرنے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔گندم سٹاک کرنے والے رضاکارانہ طور پر ڈکلیئر کر یں ورنہ کارروائی ہو گی۔انہوں نے کہا سیلاب کی وجہ سے صورتحال کا فائدہ اٹھانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔بعض عناصر گندم کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔تمام ممکنہ وسائل استعمال کرکے گندم کے غیرقانونی سٹاک کی نشاندہی کی جائے ۔ وزیراعلیٰ نے گندم اور آٹے کے نرخ برقرار رکھنے کے لئے ضروری اقدامات کا حکم بھی دیا۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پیرا کو صوبہ بھر میں مسلسل چیکنگ اور کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے ہر دکان پر سرکاری نرخنامہ نمایاں طور پرآویزاں کرنے کا حکم دیا ۔مریم نواز شریف نے خانیوال میں سیلاب سے گندم ضائع ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ سیلاب کے دوران گندم کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل نہ کرنے پرڈی جی فوڈڈیپارٹمنٹ کو عہدے سے ہٹا دیاگیا۔ سیلاب سے گندم کے ضیاع پرخانیوال کے ڈی ایف سی سمیت تمام عملہ معطل کر دیا گیا۔ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں تاریخی، بے مثال ریسکیو ریلیف اور انخلا آپریشن کامیابی سے جاری ہے ۔ وزیراعلیٰ نے کہا پنجاب کے تینوں دریاؤں میں سیلاب کی تاریخی اور غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے ،وسائل کا رخ سیلاب متاثرین کی طرف موڑ دیا گیا ہے ۔پی ڈی ایم اے ، ضلعی انتظامیہ، ریسکیو اور دیگر حکام خود فیلڈ میں ہمہ وقت موجود ہیں۔ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کیلئے 6 ہزار سے زائد ٹینٹ اور ریسکیو آپریشن کے لئے بوٹس بھی روانہ کر دی گئی ہیں۔