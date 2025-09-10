میجرعدنان شہید، وزیراعظم ،فیلڈ مارشل کی نماز جنازہ میں شرکت
راولپنڈی،اسلام آباد(سٹاف رپورٹر، دنیا نیوز) دو ستمبر کو بنوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہونے والے میجر عدنان اسلم کمبائنڈ ملٹری ہسپتال میں دوران علاج جام شہادت نوش کر گئے۔
نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا کی گئی جس میں وزیراعظم شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف ،وزیر اطلاعات عطااللہ تارڑ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت حاضر سروس فوجی و سول افسروں اور شہید کے لواحقین نے شرکت کی۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )کے مطابق 31 سالہ میجر عدنان اسلم راولپنڈی کے رہائشی تھے ۔ میجر عدنان اسلم نے 2 ستمبر کو بنوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے کا بہادری سے مقابلہ کیا،وزیر اعظم شہباز شریف نے میجر عدنان اسلم کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ آج ہم نے مٹی کا ایک بہادر بیٹا کھو دیا ہے جس کی ہمت اور قربانی ہمیشہ قوم کے دلوں میں نقش رہے گی۔میجر عدنان اسلم کا عزم، وطن سے محبت اور قربانی کا جذبہ پاکستان کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔
میجر عدنان کی شہادت اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں،آئی ایس پی آر کے مطابق میجر عدنان اسلم کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی گاؤں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔دریں اثنا صدر آصف علی زرداری نے کہا میجر عدنان اسلم نے جرات اور بہادری سے قومی فریضہ ادا کیا،قوم اپنے شہید بیٹوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، قوم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کی بدولت پرامن مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے ، دہشتگردی کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتیں،شہداء کی قربانیاں پاکستان کے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں، صدر مملکت نے شہید کے اہل خانہ سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔