ٹیکس چور وں کی شناخت ،نجی شعبے کی مدد لی جائے :شہبا زشریف
اسلام آباد(نامہ نگار،اے پی پی )وزیراعظم شہبا زشریف نے کہاہے ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کمپنیوں کی شناخت کے لیے نہ صرف ایف بی آر میں موجود افرادی قوت بلکہ نجی شعبے کی مدد اور خدمات بھی حاصل کی جائیں۔
باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار شہری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، ٹیکس دہندگان کی پذیرائی اور ٹیکس چور افراد کی سرزنش ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے مفید ثابت ہو گی۔وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایف بی آر میں جاری اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم نے ٹیکس دہندگان کی پذیرائی کے لیے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دہندگان کی ڈائریکٹری کو جلد از جلد مکمل کرنے ، ایف بی آر کو ٹیکس دہندگان کے لیے کاروبار دوست ماحول اور ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مورات نورتیلو نے وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے قازقستان کے ساتھ دوطرفہ تجارت، سرمایہ کاری، رابطوں (فضائی، ریل اور سڑک کے ذریعے ) اور عوام سے عوام کے تبادلے میں پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مختلف مفاہمتی یادداشتوں اور زیر غور معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک وفد آستانہ بھیجنے کی پیشکش کی۔ ترکیہ کے وزیر برائے قومی دفاع یاسر گولر نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے ترک کمپنیوں کو پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کا دائرہ بڑھانے کی دعوت بھی دی۔دونوں اطراف نے سٹریٹجک شراکت داری کو مزید بہتر کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ملاقات کے بعد وزیراعظم کی جانب سے عشائیہ بھی دیا گیا۔