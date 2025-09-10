جاپانی کمپنی نے پاکستان میں موٹر سائیکلوں کی تیاری بند کر دی
کراچی (آئی این پی)معروف جاپانی کمپنی نے پاکستان میں موٹر سائیکلوں کی تیاری بند کر دی۔کمپنی نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ کاروباری پالیسی میں تبدیلی کے باعث ہم موٹر سائیکلوں کی پیداوار بند کر رہے ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ پاکستان میں انکی کمپنی کی موٹر سائیکل استعمال کرنے والے تمام صارفین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں ۔کمپنی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈیلرز کے ذریعے موجودہ موٹر سائیکل صارفین کیلئے سپیئر پارٹس فراہم کریں گے جبکہ وارنٹی سروسز اور کسٹمر سپورٹ بھی فراہم کی جائے گی۔