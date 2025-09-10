صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپانی کمپنی نے پاکستان میں موٹر سائیکلوں کی تیاری بند کر دی

  • پاکستان
جاپانی کمپنی نے پاکستان میں موٹر سائیکلوں کی تیاری بند کر دی

کراچی (آئی این پی)معروف جاپانی کمپنی نے پاکستان میں موٹر سائیکلوں کی تیاری بند کر دی۔کمپنی نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ کاروباری پالیسی میں تبدیلی کے باعث ہم موٹر سائیکلوں کی پیداوار بند کر رہے ہیں۔

 بیان میں کہا گیا کہ پاکستان میں انکی کمپنی کی موٹر سائیکل استعمال کرنے والے تمام صارفین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں ۔کمپنی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈیلرز کے ذریعے موجودہ موٹر سائیکل صارفین کیلئے سپیئر پارٹس فراہم کریں گے جبکہ وارنٹی سروسز اور کسٹمر سپورٹ بھی فراہم کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak