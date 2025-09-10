صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہورہائیکورٹ :سزائے موت کا قیدی 13 سال بعد بری

  • پاکستان
لاہورہائیکورٹ :سزائے موت کا قیدی 13 سال بعد بری

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ نے ناقص پراسیکیوشن اور تفتیش کے باعث قتل کیس میں سزائے موت پانیوالے قیدی کو 13 سال بعدشک کا فائدہ دیکر بری کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیدیا۔

لاہورہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرورچودھری اور جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے مجرم کی اپیل پر سماعت کی۔ مجرم اختر عرف بگو پر دیرینہ دشمنی پر قتل کرنے کا الزام تھا۔ اپیل کنندہ کی جانب سے ایڈووکیٹ پیر مسعود چشتی نے مؤقف اختیار کیا کہ تھانہ قادر پور ضلع جھنگ میں شہری افتخار عرف شموں کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، ایف آئی آر ساڑھے چھ گھنٹے کی تاخیر سے درج ہوئی ،جبکہ وقوعہ رات کے وقت پیش آیا جہاں روشنی نہ ہونے کے باعث ملزموں کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ وکیل نے مزید کہا کہ چشم دید گواہوں کے بیانات اور میڈیکل رپورٹ میں واضح تضاد موجود ہے لیکن ٹرائل کورٹ نے ٹھوس شواہد نہ ہونے کے باوجود ملزم کو سزائے موت سنائی۔دوران سماعت مدعی اور سرکاری وکیل نے اپیل کی مخالفت کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

غیرت کی بنیاد پر بہن، بہنوئی کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار

گاڑی میں غیر قانونی سلنڈر، ڈرائیور کیخلاف مقدمہ

اوباش کی 15 سالہ لڑکے سے زیادتی کی کوشش

تتلے عالی میں 2 بجلی چوروں کیخلاف مقدمات

ڈسکہ: 4 ملزم گرفتار منشیات و ناجائز اسلحہ برآمد

3 افراد کا گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد، کپڑے پھاڑ د یئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak