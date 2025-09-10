لاہورہائیکورٹ :سزائے موت کا قیدی 13 سال بعد بری
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ نے ناقص پراسیکیوشن اور تفتیش کے باعث قتل کیس میں سزائے موت پانیوالے قیدی کو 13 سال بعدشک کا فائدہ دیکر بری کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیدیا۔
لاہورہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرورچودھری اور جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے مجرم کی اپیل پر سماعت کی۔ مجرم اختر عرف بگو پر دیرینہ دشمنی پر قتل کرنے کا الزام تھا۔ اپیل کنندہ کی جانب سے ایڈووکیٹ پیر مسعود چشتی نے مؤقف اختیار کیا کہ تھانہ قادر پور ضلع جھنگ میں شہری افتخار عرف شموں کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، ایف آئی آر ساڑھے چھ گھنٹے کی تاخیر سے درج ہوئی ،جبکہ وقوعہ رات کے وقت پیش آیا جہاں روشنی نہ ہونے کے باعث ملزموں کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ وکیل نے مزید کہا کہ چشم دید گواہوں کے بیانات اور میڈیکل رپورٹ میں واضح تضاد موجود ہے لیکن ٹرائل کورٹ نے ٹھوس شواہد نہ ہونے کے باوجود ملزم کو سزائے موت سنائی۔دوران سماعت مدعی اور سرکاری وکیل نے اپیل کی مخالفت کی۔