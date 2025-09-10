صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران سے بہنوں کی ملاقات نہ ہو سکی علیمہ کا دھرنا ، کارکنوں کی رہائی پر ختم

  • پاکستان
عمران سے بہنوں کی ملاقات نہ ہو سکی علیمہ کا دھرنا ، کارکنوں کی رہائی پر ختم

راولپنڈی (خبر نگار )بانی پی ٹی آئی عمران خان سے وکلا اور فیملی ملاقات کے دن بہنوں کی بانی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وکیل ظہیر عباس کی بانی سے ملاقات کرا دی گئی۔ علیمہ خان نے کارکنوں کے ہمراہ داہگل ناکہ پر دھرنا دے دیا، کارکنوں نے نعرے بازی کی ۔ رات آٹھ بجے دھرنا ختم کر دیا گیا گرفتار کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ۔

منگل کو ملاقات کے دن ملاقات کر نیوالے افراد کی فہرست میں موجود بیرسٹر گوہر ، نعیم حیدر پنجوتھا ،محمد علی بخاری ملاقات کے لئے نہیں آئے جبکہ سلمان اکرم راجا ، نیاز اللہ نیازی اور ظہیر عباس داہگل ناکہ پہنچے جہاں ظہیر عباس ایڈووکیٹ کو ملاقات کی اجازت مل گئی ۔بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں علیمہ خان نورین خانم اور ڈاکٹر عظمٰی کو بھی داہگل ناکہ پر روک لیا گیا ۔اجازت نہ ملنے پر علیمہ خان دریاں چٹائیاں منگوا کر وہیں سڑک کے ساتھ بیٹھ گئیں اس دوران پولیس نے کچھ کارکنوں کو گرفتار کر لیا اور بعض افراد سے موبائل فون بھی چھین لئے ،رات گئے علیمہ خان نے گرفتار کارکنوں کی رہائی کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

غیرت کی بنیاد پر بہن، بہنوئی کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار

گاڑی میں غیر قانونی سلنڈر، ڈرائیور کیخلاف مقدمہ

اوباش کی 15 سالہ لڑکے سے زیادتی کی کوشش

تتلے عالی میں 2 بجلی چوروں کیخلاف مقدمات

ڈسکہ: 4 ملزم گرفتار منشیات و ناجائز اسلحہ برآمد

3 افراد کا گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد، کپڑے پھاڑ د یئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak